Рецепт смачної заправки для салатів: як приготувати пісний майонез (відео)

Зробити пісний майонез для пісних страв — простіше простого.

У Великий піст перед Великоднем, який триватиме до 4 травня, такий пісний майонез без яєць чудово доповнить пісні страви.

Інгредієнти:

кип'ячена вода кімнатної температури — 100 мл;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л. з гіркою;

рафінована олія — 100 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

оцет 9% або лимонний сік — 1 ч. л.

У холодну кип'ячену воду додаємо 1 ст. л. крохмалю, перемішуємо, щоб він розчинився.

Ставимо каструлю на плиту і варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи, щоб маса стала густою — схожою на кисіль.

Знімаємо з вогню та охолоджуємо до кімнатної температури. Перекладаємо масу в чашу блендера, додаємо гірчицю, сіль, цукор, оцет чи лимонний сік.

Наприкінці вливаємо рафіновану олію без запаху. За допомогою блендера збиваємо інгредієнти зверху донизу до отримання однорідної та густої маси.

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