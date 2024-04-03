Швидкий та соковитий салат: як приготувати смачний гарнір до м'яса
Навесні ви напевно часто їсте м'ясо підсмажене на грилі. І до нього ідеально підійде цей салатик.
Такий легкий та швидкий салат дуже просто готувати. І він ідеально підходить до м'яса приготованого на грилі. Інгредієнти в ньому найпростіші. Рецептом поділились на сайті Vse Smachno.
Якщо у вас немає салату "Айсберг", можете взяти інший салат, або пекінську капусту. Але салат підходить ідеально, бо він дуже хрусткий та соковитий.
Салат до грилю
Інгредієнти:
- салат "Айсберг" – ½ головки;
- помідори – 2 шт;
- кукурудза консервована – ½ банки;
- майонез – 2 ст. л.;
- прованські трави;
- сіль.
По класичному рецепту це всі інгредієнти. Але можна додати авокадо. Поріжте салат та помідори. Додайте консервовану кукурудзу. Посипте спеціями та сіллю. Заправте майонезом та перемішайте.
Салат з буряка
Також можна приготувати салат з бурячка. Який чимось нагадує вінегрет.
Інгредієнти:
- червоний буряк – 750 г;
- мариновані огірки – 300 г;
- горошок – 300 г;
- плавлений сирок – 200 г;
- часник – 8-10 зубчика;
- майонез – 5-6 ст. л.;
- сіль – до свого смаку.
Червоний буряк потрібно відварити, або запікти у духовці. Дайте йому охолонути та поріжте невеликими кубиками. Наріжте мариновані огірки кубиками, як і плавлені сирки. Змішайте всі порізані інгредієнти, додайте горошок, посоліть та ретельно перемішайте.
Часник вичавіть у майонез, розмішайте та заправте ним салат з буряка.
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