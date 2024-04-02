Чекати години, поки звариться буряк, не доведеться: овоч може бути готовим за 5 хвилин

Готуйте буряк у мікрохвильовій печі у поліетіленовому пакеті, але не забудьте проткнути шпажкою, щоб скинути зайвий тиск.

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Салати з буряком до смаку багатьом, але не завжди є час возитися з варінням цього корисного овочу — це зазвичай триває 1,5-2 години. Та ще й потрібно постійно стежити, щоб вода не википіла.

Звісно, можна запекти буряк у духовці, загорнувши у фольгу. Тоді овоч вийде ще смачнішим, аніж зварений у воді. Але доведеться тримати духовку увімкненою 1-1,5 години.

Є ще один спосіб — довести буряк до готовності у скороварці. На це орієнтовно піде 30 хвилин.

Насправді є можливість зробити все за 5 хвилин, для чого потрібно скористатися мікрохвильовою піччю. Для цього буряк вимийте, зріжте бадилля. Проткніть в кількох місцях, щоб не потріскалися під впливом високої температури.

Складіть овочі у поліетиленовий пакет. Долийте пів склянки води. Зав’яжіть зверху та проткніть шпажкою у кількох місцях, щоб скидати зайвий тиск. Поставте на тарілку і відправте до мікрохвильовки.

Всередині пакету циркулюватиме пара, що значно пришвидшить процес приготування. Виставте найбільшу потужність. Якщо у вас 500 г буряка, достатньо буде 5 хвилин, якщо 700 г — 8 хвилин, 900 г — 10 хвилин. Для кілограма та більше знадобиться 15 хвилин.

Дістаньте буряк і перевірте готовність, проткнувши зубочисткою. Якщо входить легко, значить, овоч готовий. Таким же чином можниа варити картоплю та моркву.

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