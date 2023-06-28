Заборона готівки: чи врятує це Україну від корупції, — що кажуть експерти

Заступник голови ОП Ростислав Шурма вважає, що проблема корупції в Україні вирішиться на 99%, якщо прибрати готівку. Навіть розвинені країни Заходу не дозволяють собі таку розкіш. Що робити з доларами і євро — головними валютами хабарників, на Банковій не пояснили. Фокус з'ясовував, наскільки реально виконати плани топчиновників.

В Україні з'явилася ідея повної заборони готівки в рамках боротьби з корупцією. Про такі плани говорив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма на конференції Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

"Ми обговорюємо. Я не можу сказати вам упевнено, що ми це зробимо. Це обговорюється, але це дуже глибокі і серйозні обговорення з нашою командою, з прем'єр-міністром і президентом. Ми хочемо бути першою повністю cashless [без готівки] економікою", — сказав він.

Найближчими місяцями влада представить дорожню карту ідеї заборони готівки, заявив Шурма

Чиновник додав, що таке нововведення стикається з великим опором в експертному середовищі через розмови про порушення прав людини.

"Ми віримо, що це буде ефективний інструмент для ліквідації 95-99% усіх випадків корупції в країні. Якщо не буде кешу взагалі", — переконаний Шурма.

Найближчими місяцями, за його словами, влада представить дорожню карту ідеї.

Відмова від готівки в Україні: в НБУ помітили нюанс

Банківська система України готова повністю відмовитися від готівки, але такої практики жодна країна ще не впроваджувала, заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на пресконференції 28 червня.

"Технології сьогодні дають змогу, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватися через вбудований у телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова", — зауважила чиновниця.

Рожкова додала, що навіть суперрозвинені європейські країни не відмовилися від готівки.

"Я знаю навіть негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, населенню це не подобалося. Я не впевнена, що ми можемо заявляти про те, що забезпечимо нульовий обсяг готівки в обігу", — додала Рожкова.

Україна без кешу: чи прибере це корупцію — думки економістів

Опитані Фокусом економічні експерти та аналітики визнали неможливість повної відмови від готівки. Колишній член Ради НБУ Віталій Шапран нагадав, що в Україні живуть не тільки молоді люди, а й пенсіонери. А для них це означатиме відмову від грошей.

"Навіть у Швеції є готівка, хоча в обігу вона становить 0,5% від грошової маси. Інша справа — кардинально скоротити частку готівки в грошовому агрегаті М1 — це вся готівкова і безготівкова гривня. У нас частка готівки в М1 коливається на рівні 40-50%, у Грузії та Чехії близько 15-20%, у Швеції близько 0,5%. Ми за цим показником ближче до Росії, ніж до ЄС. З цим потрібно дійсно щось робити", — пояснює економіст.

У разі скасування готівки українцям доведеться розплачуватися за допомогою карток, смартфонів та інших засобів.

На думку Шапрана, проблема з готівкою — не в корупційних ризиках. Паперові гроші та монети дорого обходяться державі. Десятки мільярдів гривень йдуть на обслуговування, перевезення, охорону, перерахунок, виготовлення та сортування грошової маси.

"Не думаю, що це буде кардинальний крок, але це погіршить життя корупціонерам, які особливо не довіряють криптовалютам. Так само як і спецслужбам РФ, які проводять операції впливу в Україні й часто розраховуються готівкою з виконавцями-зрадниками", — додав він.

Економічний експерт і аналітик Борис Кушнірук згоден, що запропонований Шурмою захід не прибере корупцію.

"Можна ліквідувати готівкові гривні, але не долари та євро — головні валюти, в яких роздають хабарі. Сотні мільйонів доларів готівкою перебувають у руках українців. І часи теж змінюються. Багато хто дає хабарі в криптовалюті, їх ще складніше зловити. Теза про скасування готівки відображає нерозуміння [чинними чиновниками] головних економічних категорій грошей. Вони мають 5 взаємопов'язаних функцій: міра вартості, засіб обігу, спосіб платежу, спосіб накопичення і світові гроші [зовнішньоторговельні зв'язки, міжнародні позики та інше]", — звертає увагу економіст.

Якщо скасувати готівку, люди неодмінно зіткнуться з необхідністю введення іншого засобу платежу.

"Коли хтось хоче щось скасувати, то має розуміти, що доведеться забезпечувати функціонування економіки. Готівковий платіж — це важлива складова економіки", — підсумував Кушнірук.

Фокус раніше писав про перегляд банками тарифів за картковими операціями для фізосіб. На такі рішення впливають рівень інфляції та інші фактори.

В Україні неплатники комунальних послуг ризикують втратити майно. За рішенням суду їм можуть заблокувати банківські рахунки та обмежити їх відкриття.