Замість англійської популярною стане російська: експерти про новий мовний закон

В Україні триває дискусія навколо ініціативи президента Володимира Зеленського. Багато хто підтримує законопроєкт про особливий статус англійської мови в країні. Але водночас українці не готові дивитися в кінотеатрах фільми виключно мовою оригіналу. Фокус запитав у кінодистриб'юторів, чи готові вони до можливих змін в індустрії.

Через чотири роки англомовні фільми в кінотеатрах йтимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами. Ця норма прописана в законопроєкті про особливий статус англійської мови в Україні, ініціатором якого виступив сам президент Володимир Зеленський. Багато українців підтримують таке рішення, вважаючи, що сьогодні англійську мову знати необхідно. При цьому далеко не всі готові дивитися фільми в кінотеатрах без українського дубляжу.

Закон про англійську мову: російської стане більше

"Ініціатива хороша і потрібна, але є нюанс — вона вб'є український дубляж, який так довго завойовував своє почесне місце на світовому рівні. Законопроєкт фактично позбавляє глядача вибору і в настійній формі нав'язує дивитися лише кіно англійською мовою. Мене дивує ще й те, як довго і старанно просували українську мову в Україні, українізували самих політиків, а тепер відкидають усе вбік і пропонують переключитися на англійську мову", — каже Фокусу Богдан Батрух, кінодистриб'ютор, засновник кінотеатральної студії дублювання кінострічок Le Doyen Studio і кінодистриб'юторської компанії B&H Film Distribution.

Батрух побоюється, що після того, як кінотеатри почнуть показувати фільми виключно мовою оригіналу, глядач масово перейде на піратські сайти, де українського дубляжу мало, зате багато російського. Тому, за його словами, популярною знову може стати російська мова.

"У жодній європейській країні немає закону, який би позбавляв глядача права вибору. У Франції, наприклад, показують фільми як мовою оригіналу, так і дубльовані, особливо якщо це сімейне кіно. У Німеччині так само можна один і той самий фільм подивитися і з дубляжем, і з субтитрами. Я думаю, щось схоже можна зробити і в нас, але не змушувати глядача дивитися фільми виключно англійською", — вважає Батрух.

Мабуть, єдині фільми мовою оригіналу, які можуть не налякати глядача, — екшен-бойовики, де сама сюжетна лінія не така важлива. У такому разі можна не боятися втратити сенс, поки намагаєшся встигнути прочитати субтитри. Але експерт попереджає, що інші жанри ризикують перетворитися для глядача на сумні драми.

"Уявіть: глядач приходить подивитися комедію і якимось чином має встигати і читати, і дивитися на те, що відбувається, та ще й гумор вловлювати. Ні, це буде вже не комедія, а драма — і розчарований глядач, який не отримав тих емоцій, за якими йшов у кіно", — каже Батрух.

Попит на оригінальний голос

Про те, що кінотеатри ризикують втратити глядачів, говорить і Денис Софронов, директор кінодистриб'юторської компанії Adastra Cinema.

"Звісно, важливо покращити вивчення та знання англійської мови в Україні, але наскільки тема дубляжу зараз доречна — сказати важко. Період "транзиту" може бути надто болючим для кіноіндустрії загалом: від власне спеціалістів із дубляжу до кінотеатрів і дистриб'юторів. Неминуче буде період падіння відвідуваності в ключовий момент переходу, водночас, імовірно, підвищиться попит на піратський контент, а піратські озвучення покращуватимуться", — каже Фокусу Софронов.

Експерт наголошує: англомовний контент становить найбільший відсоток в індустрії. Наразі важко передбачити, як саме законопроєкт вплине в довгостроковій перспективі на якість і можливість дубляжу стрічок, знятих іншими мовами — від французької до корейської.

"Наша команда ще вивчає цю законодавчу пропозицію. Але слід зазначити, що в більшості великих європейських країн існує дубляж у тому чи іншому відсотку, навіть найменші країни продовжують дублювати анімаційний і суто сімейний контент. Тому внесення змін до законопроєкту, на мою думку, неминуче", — розповідає Софронов.

У майбутньому попит на те, щоб чути оригінальні голоси акторів, буде тільки підвищуватися, вважає експерт. За його словами, важливо заохочувати присутність фільмів мовою оригіналу з субтитрами в кінотеатрах, але при цьому не забороняти український дубляж. Треба залишати вибір як мінімум на більший період часу, каже Софронов.

Нагадаємо, у Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли, як зміниться робота держслужбовців після ухвалення закону про особливий статус англійської мови в Україні.