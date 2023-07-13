Канабіс не для всіх: марихуану для ліків вирощуватимуть під наглядом поліції, — нардеп

Прихильники легалізації медканабісу запевняють — плантації конопель в Україні не з'являться. Сировину вирощуватимуть у закритих лабораторіях із GMP-сертифікацією. Противники законопроєкту бояться досвіду Болівії — легалізація коки вбила промисловість і аграрний сектор країни.

Верховна Рада 13 липня схвалила в першому читанні законопроєкт №7457, що легалізує медичний канабіс в Україні. Препаратами на основі канабісу лікуватимуть пацієнтів із хронічними болями, неврологічними та психічними розладами. Інших цілей легалізації рослини немає.

Застосовувати медканабіс можна буде за підсумками розробок клінічних протоколів дозування і переліку конкретних випадків, на це може піти до півроку. Усі препарати проходитимуть реєстрацію в Україні.

Шанси на ухвалення законопроєкту в другому читанні високі. Президент України Володимир Зеленський підтримував легалізацію медичного канабісу в Україні в День Конституції України 28 червня.

"Щоб усім нашим громадянам, українкам і українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує. Ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", — зазначав глава держави.

Канабіс допоможе від депресії: як купити препарати?

Ліки на основі канабісу в сім разів знижують ризик появи депресії та суїцидальних думок у тих, хто має посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), йдеться в дослідженні Університету Британської Колумбії в Канаді.

Канабіс також застосовують для зниження болю в онкохворих. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у розмові з Фокусом пояснив, що законопроєкт описує порядок патентування медпрепаратів юридичними особами. Науково-дослідні організації розроблятимуть нові ліки на основі наркотичних засобів.

"Насамперед — це допомога хворим. Купівля ліків — тільки за рецептом лікаря, кому реально потрібні препарати з вмістом наркотичних засобів. Вирощування сировини відбувається під контролем правоохоронців — це режимний об'єкт. Це звичайна теплиця, на полі канабіс навряд чи виросте — потрібно багато сонячного або штучного світла", — розповів політик.

На думку нардепа від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко, до законопроєкту про легалізацію канабісу є багато запитань, його треба доопрацювати в другому читанні.

"Цей законопроєкт не стільки про медицину, скільки про промислове вирощування канабісу та корупційні схеми уряду щодо дозволів і освоєння величезних фінансових потоків. Акцент має бути на медицині та знеболюванні, а не на промисловому вирощуванні", — зауважила парламентарій.

"Медканабіс — доказ свободи та незалежності"

Зазначимо, що це третя спроба парламентаріїв легалізувати медичний канабіс в Україні. Відкритий ринок медканабісу дасть змогу імпортувати ліки, сировину і виробляти препарати в Україні.

Голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас вважає цей законопроєкт доказом свободи і другим за важливістю після незалежності України.

"Суспільство і депутати зрозуміли, що треба орієнтуватися на реальну ситуацію в країні та цивілізованому світі, де давно канабіс легалізовано. Усе продаватиметься через аптеки. Виробництво — в Україні або завезення готових препаратів. Потрібно дочекатися другого читання, що випишуть. Жодних плантацій не буде — тільки закриті ґрунти, лабораторії. Такі рослини вирощують під відеоспостереженням", — каже Шабас Фокусу.

Запобіжні заходи, за словами фахівця, будуть на рівні стандартів фармсировини. Усі препарати виробляються з GMP-сертифікацією.

"На вулиці таке не вийде виростити. Ліки на основі канабісу виробляють у будь-яких формах — таблетках, пластирах, краплях та ін'єкціях", — підсумував Шабас.

Незважаючи на позитивні моменти, легалізація канабісу в сучасних умовах в Україні несе низку ризиків. На думку аналітика центру "Об'єднана Україна" Олексія Куща, подібні закони реалізуються лише в країнах із сильною правовою культурою та ефективним наркоконтролем.

"В Україні немає ні першого, ні другого. Запровадження електронних рецептів навіть викликає спротив суспільства. З нашим рівнем корупції все це перетвориться на ширму для виробництва в промислових масштабах звичайного канабісу з наркотичними ефектами. Бідна країна зі зруйнованою економікою перетвориться на конопляне поле. Досвід Болівії показав, що легалізація коки вбила промисловість і аграрний сектор", — навів він приклад.

Україна ризикує стати сировинним придатком і постачати сировину великим західним компаніям, вважає Кущ.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ канабіс у світі вживають близько 192 мільйонів осіб. У підлітків рослина може підвищити ризик розвитку шизофренії.

Фокус також писав, що в США канабіс став найбільш часто використовуваним психотропним наркотиком після алкоголю.