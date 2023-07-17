Через Маріуполь чи Бердянськ: як вибух на Кримському мосту вдарив по логістиці армії РФ

Попри те, що удар по Кримському мосту припав на автомобільне полотно і залізничне сполучення жодним чином не постраждало, російська армія все ж таки відчує труднощі з доставкою військового вантажу. Частину техніки окупанти возитимуть автопереходами на сході України. Інший популярний маршрут — морем у Бердянський порт.

Унаслідок вибуху біля 145-ї опори Кримського мосту 17 липня, зруйновано частину автомобільного полотна. Рух мостом і поромне сполучення між Кримом і Кубанню призупинили. При цьому залізничне сполучення не постраждало і, як заявляє окупаційна влада, продовжує працювати в штатному режимі.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що руйнування мосту так чи інакше позначиться на логістичних можливостях ЗС РФ у Криму.

"Військову техніку і вантажі для ЗС РФ доставляли залізницею. У будь-якому разі автополотно доведеться ремонтувати. Для цього треба перегороджувати переправу. Частина трафіку піде окупованими територіями Донецької та Запорізької областей. Завдання максимального ослаблення військової логістики поки не реалізовано", — прокоментував експерт Фокусу.

Крім цього, сьогодні, 17 липня закінчується термін дії "зернової угоди". У Кремлі відмовилися її продовжувати через нібито невиконання умов Меморандуму Росія-ООН у рамках стамбульських домовленостей.

"Можливо, цим підривом ворог здійснив провокацію. Москва вирішила, як то кажуть, спалити всі мости, щоб не продовжувати "зернову угоду". Хоча процесом керує Туреччина. Якщо Реджеп Ердоган говорив, що чорноморська ініціатива триватиме, то Чорноморський флот не піде на бойові дії з турецькими ВМС", — зауважив Селезньов.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з Фокусом підкреслює, що Кримський міст — далеко не єдина транспортна артерія для російської армії, і наразі дорога на мосту перебита лише в одному напрямку.

Унаслідок удару в жовтні 2022 року залізниця на Кримському мосту працює лише в реверсному форматі. Росія використовує безліч залізничних шляхів і автопереходів на Донбасі. Ще один популярний маршрут — морем у Бердянський морський торговельний порт, вказав аналітик.

"У Херсонську та Запорізьку області військові товари доставляли вантажівками через Джанкой. У Маріуполі була дорога від Волновахи до Мелітополя. Не можна сказати, що завдано критичного удару по логістиці армії РФ, але поставки вантажів військового призначення не будуть настільки швидкими", — підсумував Нарожний.

Удар по Кримському мосту: це міг бути й іранський дрон Shahed

Російська сторона звинуватила в атаці по Кримському мосту Сили оборони України. За версією пропагандистів, вибухнув один із водних дронів ЗСУ зовні схожий на гідроцикл із вибухівкою всередині.

А глава прес-центру командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що вибухи на Кримському мосту — це провокація росіян на тлі пролонгації "зернової угоди". Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) відмовилося коментувати атаку. Речник ГУР МО Андрій Юсов лише згадав слова керівника відомства Кирила Буданова, який говорив, що Кримський міст — це зайва конструкція на півострові.

"Українська правда" посилаючись на свої джерела повідомляє, що ця атака — спільна спецоперація СБУ і Військово-морських Сил. Міст було пошкоджено надводними дронами, зазначили співрозмовники УП.

"Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити", — заявив один із них.

Ще одна версія — у Кримський міст міг потрапити іранський дрон Shahed. Росіяни запускають їх по Україні з міста Приморськ-Ахтарськ у Краснодарському краї.

"Шахед" міг "втомитися" і міг упасти на опори Кримського мосту. Така версія має право на життя. Українські військові не битимуть по тому об'єкту, де перебувають цивільні", — зауважив він.

Фокус раніше писав, що у ЗСУ є на озброєнні морські дрони, якими можна керувати за супутниковими і радіоканалами. У разі атаки по Кримському мосту безпілотниками треба пролетіти сотні морських миль навколо Криму.

Аналітики платформи Defence-ua вказували, що росіяни могли "проспати атаку" катерів-камікадзе Кримським мостом через їхню малопомітність і безшумність.