ПВК "Вагнер" переходить у Білорусь. Найманці займуться диверсіями на кордоні з Україною, — експерти

До Білорусі на пікапах і тентованих "Уралах" прибуло до 2,5 тисяч найманців ПВК "Вагнер". Командування ЗСУ попереджає про загрозу вторгнення з півночі, а військові аналітики впевнені, що для нападу треба від 50 до 80 тисяч підготовлених бійців.

Шоста за рахунком колона найманців російської ПВК "Вагнер" прибула в Білорусь 18 липня. За даними моніторингового порталу "Беларускі Гаюн", у ній було 100-120 машин.

"Вагнерівці" рухалися до Бобруйська трасою М5 у супроводі співробітників білоруського ДАІ. У колоні були пікапи і тентовані "Урали" з причепами.

Колону "вагнерівців" супроводжували співробітники ДАІ Білорусі Фото: Беларускі Гаюн

А того ж дня о 00:15 з білоруського аеродрому "Мачулищі" відлетів бізнес-джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) Євгена Пригожина. Глава ПВК "Вагнер" пробув у Білорусі трохи більше ніж 13 годин. Це був четвертий візит його літака з 27 червня.

Кількість найманців у Білорусі, за оцінками опозиційного видання Motolko Help, становить від 2 до 2,5 тисяч осіб.

Бойовики ПВК "Вагнер" маскуються під інструкторів

Російські найманці тренують територіальні війська Білорусі в Могильовській області, недалеко від міста Осиповичі. За версією Міноборони країни, "вагнерівці" показують їм техніку тактичної стрільби і переміщення. Військові отримують знання з інженерної підготовки і тактичної медицини.

Пентагон 14 липня заявляв про припинення бойових операцій ПВК "Вагнер" в Україні.

"На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", — сказав бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

Ризики для України від шести колон "вагнерівців"

Після початку переміщення ПВК "Вагнер" командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв оцінював їхню небезпеку. Розміщення в Білорусі підрозділів найманців актуалізує загрозу вторгнення в Україну з північного напряму, хоча білоруська армія загалом не має ударного потенціалу, зауважив військовий.

Відправлення залишків "вагнерівців" до Білорусі небезпечне насамперед для самого режиму Лукашенка, упевнений заввідділом Національного інституту стратегічних досліджень, експерт із питань безпеки Олексій Їжак.

"Їх триматимуть ізольовано — розкидають Білоруссю, прилаштують охоронцями або інструкторами, водночас у самого Пригожина обмежений доступ до своїх же військ. Потрібно пам'ятати і про амбіції Лукашенка. Коли він ще був популярним у РФ, на початку 2000-х років, мріяв стати президентом "Союзної держави" Росії та Білорусі. Тому в теорії можливе таке: режим Кремля розсиплеться, а Лукашенко використає залишки "вагнерівців" для силового захоплення влади", — пояснив експерт Фокусу.

ПВК "Вагнер" створить додаткові загрози на півночі України, поповнивши лави диверсійних груп. А тренування білоруського "ополчення" і трьох загонів спецпризначення ЗС Білорусі — мала сила для вторгнення, вважає Їжак.

За оцінками ветерана батальйону "Айдар", вченого Євгена Дикого, ПВК "Вагнер" може становити серйозну небезпеку для України, якщо в її складі буде щонайменше 120 тисяч бійців. Невеликі групи найманців до 8 тисяч осіб використовують максимум для диверсій на кордоні з Україною, але ЗСУ до цього готові, додав військовий.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у розмові з Фокусом припустив, що здібності угруповання закінчаться на розвідувальних діях. До армійських операцій їх не допустять. А щоб говорити про серйозні загрози, потрібно зібрати від 50 до 80 тисяч досвідченого особового складу.

"Кордон між Україною та Білоруссю щільно замінований і охороняється. Ризики вторгнення мінімальні. Бойовики "Вагнера" вирішуватимуть внутрішні завдання для Лукашенка — забезпечать йому лояльний військовий контингент, плюс підтягнуть рівень білоруської армії", — зауважив він.

Важку техніку найманці залишили в Росії, а в Білорусі не так багато власних запасів — озброєння йде на потреби армії Росії, підкреслив Згурець.

Нагадаємо, що росЗМІ 18 липня показали фото вбитих бійців ПВК "Вагнер" у Воронезькій області. Їх усунули через відмову брати участь у військовому заколоті Пригожина.

Медіапроєкт "Можем объяснить" раніше повідомляв про припинення існування ПВК "Вагнер". Рішення про ліквідацію компанії ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін.