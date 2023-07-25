Брудна бомба на півдні або підрив ЗАЕС: як Росія відповість на третій удар по Кримському мосту

Завдати значних пошкоджень мосту через Керченську протоку реально. ЗСУ потрібно зайняти окуповані райони Запорізької області та розмістити необхідне озброєння. Фокус розбирався в можливій відповіді Росії на атаки по переправі і наскільки ймовірна ядерна провокація.

Міністр оборони України Олексій Резніков 25 липня попередив окупантів про нові удари по Керченському мосту і ворожих об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

Знищення цілей на півострові зменшить здатність ЗС РФ воювати проти України і допоможе врятувати життя українців, упевнений міністр.

Руйнування ліній постачання ворога, за оцінками Резнікова, цілком нормальна військова тактика. Російські солдати недоотримають боєприпаси, паливо та інші речі.

Спроби руйнування Кримського мосту і відповіді ЗС РФ

Перший вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня минулого року. Тоді вибухнула вантажівка, впав автомобільний проліт, а на залізничній частині загорілася цистерна з паливом. Після цього ЗС РФ влаштували 10 жовтня масований удар по Україні. Понад 80 ракет летіли в центр Києва та інші міста України, що призвело до жертв серед мирного населення.

У Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській і Тернопільській областях були влучання в об'єкти енергоінфраструктури, люди залишилися без електрики.

Друга спроба атаки на Кримський міст у ніч на 17 липня пошкодила два прольоти. Росія цього дня вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і атакувала портову інфраструктуру на півдні України. Опитані Фокусом експерти вважають, що удари по Одесі та Миколаєву не пов'язані з подіями на Кримському мосту.

Удар по Керченському мосту не зупинить і не змінить планів армії Росії, вважає військовий експерт і екскомандувач аеромобільних (Десантно-штурмових) військ України Іван Якубець.

"Війна і без цього розвивалася. Цілі нещодавніх ударів по портах на півдні — блокування зернового коридору і портів, нашкодити економічно. Йде війна, тому не треба за кожну дію чекати відповідь", — переконаний він.

На думку полковника, якщо ЗСУ взялися бити по Кримському мосту, його потрібно повністю знищити. Яким чином це можна зробити, він не уточнив.

Брудні бомби або провокації на ЗАЕС

Удар по Кримському мосту став спусковим гачком для Кремля, щоб здійснити раніше заплановані удари по портах України в Чорному морі в Одеській і Миколаївській областях. Росія все одно тероризуватиме українців, навіть якщо удари по Кримському мосту і складах боєприпасів на півострові припиняться, вважає військовий експерт Павло Нарожний.

"Ракетні атаки по Україні можуть прив'язати і до іншої ситуації — виступу [президента України Володимира] Зеленського в ООН або зустрічі представників країн НАТО", — зауважив він.

Суттєве пошкодження автомобільної та залізничних частин мосту, за оцінками Нарожного, може призвести до провокації на ЗАЕС або використання зброї масового ураження.

"Гіпотетичний сценарій: вибух брудної бомби в Херсонській або Запорізькій областях. Напасти на нові території не дозволить відсутність наступального потенціалу. На Куп'янському напрямку їм важко маневрувати за наявності 100 тисяч солдатів. Удар по Сумській або Харківській областях потребуватиме відправки резервів із півдня або самої Росії", — розповів фахівець.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що російська армія все показала ще 24 лютого 2022 року, коли запустила по Україні близько 160 ракет. Найгіршим сценарієм стане запуск тактичної ядерної зброї.

"Чи зможуть росіяни випустити 170 ракет? Якщо так, то можна вважати це ескалацією. Руйнування Кримського мосту не викличе суттєвих загострень. Ми пам'ятаємо ракетні удари по Києву в травні. Ядерну зброю РФ ніколи не застосує, ЗСУ можуть бити по мосту, по об'єктах у Криму і не тільки", — сказав аналітик.

Значних пошкоджень Кримському мосту реально завдати, якщо ЗСУ просунуться на півдні. Необхідне для цього обладнання можна підігнати у звільнені райони Запорізької області, упевнений експерт.

Нагадаємо, що вранці 25 липня в Криму чули вибухи. У соцмережах писали про атаку півострова нібито британськими ракетами Storm Shadow.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 24 липня розповідав про вибухи в Джанкойському районі. Того дня безпілотники вдарили по складу боєприпасів.