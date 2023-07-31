Вистачить 10 ракет Storm Shadow. Військові розповіли, як зруйнувати Чонгарський міст

Черговий удар ЗСУ по Чонгарському мосту міг бути досить успішним. Кремль наказав російським військкорам не розвивати цю тему. Армія РФ ризикує втратити до 30% військової техніки й амуніції, яку доставляють у Мелітополь.

Українські військові вдарили 29 липня по Чонгарському мосту, що зв'язує материкову територію України з окупованим Кримським півостровом. Пропагандисти скаржилися, що ЗСУ всерйоз взялися за їхню логістику. Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що міст атакували 12 британських ракет Storm Shadow і нібито всі були збиті ППО.

Подробиць атаки російські військкори не надали. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що в Кремлі могли наказати їм не чіпати цю тему.

"ISW не спостерігав жодного обговорення серед російських "військкорів" українського удару або просування ними заяви колаборанта й гауляйтера окупованої Херсонської області Володимира Сальдо про перехоплення 12 крилатих ракет Storm Shadow, які були націлені на міст", — зазначили аналітики.

Минулий удар ЗСУ по Чонгарському мосту 22 червня викликав обурення та занепокоєння пропагандистів. Вони підкреслювали явний успіх ЗСУ в ураженні об'єкта.

Як зруйнувати міст у Чонгарі?

По Чонгарському мосту могли прилетіти ракети Storm Shadow або модифіковані версії С-200, які летять на відстань до 300 кілометрів, зазначив у розмові з Фокусом військовий експерт Павло Нарожний. С-200 вже фігурували в нещодавній атаці по Таганрогу, РФ звинувачувала Україну в запуску цих ракет.

Переправу, за його оцінкою, можна зруйнувати до непридатного стану, але сили вибуху БПЛА явно не вистачить.

"Пригадується історія Антонівського мосту. По ньому били понад 10 разів, і все одно він підлягав відновленню. Щоб повністю зруйнувати Чонгарський міст, потрібно знести опору. А це зі сфери фантастики з технічної точки зору", — пояснив Нарожний.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан підрахував, що для серйозного виведення переправи з ладу вистачить 5-7 британських ракет Storm Shadow.

"Така кількість ракет несе бойову частину вагою до пів тонни, і шкода буде такою, що доведеться міняти цілий проліт. А це час, який знадобиться ЗСУ для наступальних операцій", — розповів Фокусу Світан.

Чому Чонгарський міст важливий для ЗС РФ?

Удари по Чонгарському мосту завдають сильної шкоди логістиці ЗС РФ. Глава пресцентру Об'єднаного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що після атаки 29 липня в окупантів спостерігається снарядний голод.

Техніку та снаряди доводиться возити по материковій частині в об'їзд, а цей маршрут значно складніший. ЗСУ продовжують працювати над знищенням запасів — б'ють по польових складах боєприпасів на лівому березі, пояснила військова.

У ЗС РФ велика частина логістики зав'язана на залізницях. ЗС РФ розвантажують техніку та боєприпаси біля Джанкоя і далі їдуть у вантажівках, додав Світан.

"Чонгарська переправа важлива, тому що всю військову техніку й амуніцію по ній постачають у Мелітополь. Орієнтовні обсяги — до 30% вантажів. Решта 70% іде через Маріуполь і Таганрог", — підсумував він.

Нагадаємо, що 22 червня ЗСУ вдарили по Чонгарських автомобільних мостах між Кримом і окупованою Росією Херсонською областю. Логістика ЗС РФ завдяки цьому сповільнилася на 50%.

Генштаб ЗСУ 5 липня заявив, що удар по Чонгарському мосту завдавали ракетами Storm Shadow. Британські ракети уражають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів армії Росії.