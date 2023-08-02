Старий Abrams кращий за Т-90 "Прорив". Як танки зі США забезпечать успіх контрнаступу ЗСУ

Зовсім скоро ЗСУ отримають американські танки Abrams, але не останньої моделі. На думку військових експертів, навіть старі вони не гірші за будь-який Leopard і явно ефективніші за російський танк Т-90 "Прорив".

Американські ЗМІ пишуть, що восени ЗСУ отримають старі танки M1A1 Abrams. Частина машин має приїхати в Німеччину в серпні на ремонт. "Абрамси" можуть опинитися на полі бою в Україні у вересні.

Сучасної версії M1A2 Abrams американці не поставлять. У першій партії буде до восьми машин, а всього планується відправити 31 танк. Зазвичай батальйон ЗСУ налічує від 30 до 60 танків. Перш ніж українські військові почнуть застосовувати танки в боях, вони пройдуть 10-тижневий курс навчання на армійській базі Графенвер у Німеччині.

У Пентагоні запевняють, що старі танки матимуть схожі можливості з M1A2, їх оснастять 120-мм гарматою і великокаліберним кулеметом 50 калібру. Перед відправкою в Україну з танків знімуть важливі технології і секретну броню зі збідненого урану.

У деяких моделях M1A1 є оновлення: покращено систему ситуаційної обізнаності та збільшено вогневу міць. Танки поставляються з інфрачервоною прицільною системою переднього огляду (FLIR) і додатковою тактичною інформаційною системою.

"M1A1 такий же живучий і маневрений, як і більш сучасні варіанти", — заявили в армії США.

M1A1 Abrams загартовані пустелею і кращі за російський Т-90 "Прорив"

M1A1 добре зарекомендували себе під час війни в Перській затоці, під час якої Ірак анексував Кувейт. А з 2010 року важкі танки M1 Abrams застосовували в Афганістані.

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан вважає старий M1A1 Abrams кращим за російський танк Т-90 "Прорив". Машина не є старою в класичному розумінні, зазначає він.

"M1A1 за оснащенням кращий за будь-який російський танк. Навіть якщо з нього зняти броню зі збідненим ураном і секретну електроніку. Американці бояться, щоб вони не потрапили до рук ЗС РФ", — пояснив він.

Кузан вважає, що американські M1A1 Abrams покажуть себе в Україні краще, ніж німецькі "Леопарди". У погодних умовах твердого ґрунту важкі танки вагою близько 60 тонн — те що треба для просування рівнинною місцевістю і витримувати удари російської протитанкової зброї.

Гармата 120-мм від німецького концерну Rheinmetall досить потужна, не гірша за будь-яку модель Leopard. Якщо почнеться сезон дощів і снігу, танки використовувати практично нереально, вони просто не пройдуть по ґрунту.

Ще одна проблема полягає в забезпеченні танків Abrams необхідною інфраструктурою для обслуговування і ремонту в Україні.

На думку Кузана, машина явно складніша за німецький Leopard. В Abrams стоїть газотурбінний двигун, схожий на реактивний, а в Leopard — традиційний дизельний, на зразок вантажівок.

"Краще Abrams порівнювати з британськими Challenger, хоча ми їх ще не бачили в боях. Незважаючи на невелику кількість американських танків, що поставляються, це буде посиленням ЗСУ для контрнаступу. За хороших умов, до вересня можна провести прорив із розмінуванням. Поєднання гармат, кулеметів, засобів зв'язку та оптики забезпечить успіх Abrams на фронті", — резюмував експерт.

Abrams підійдуть для ведення війни в стилі США

Західні експерти в розмові з газетою Financial Times зазначили, що Україні зараз стануть у пригоді на полі бою "не кадилаки в оборонній сфері", а просто надійні машини.

"Пентагон має схильність купувати найдосконаліші системи захисту. А іншим країнам часто потрібно те, що може виконувати бойову роботу", — пояснив керуючий директор військової консалтингової фірми Beacon Global Strategies Джош Кіршнер.

Збройні сили США потерпають від того, що системи озброєнь значно перевищують оборонний бюджет через надмірно складні технології.

"M1 Abrams — приголомшливий танк, але він передбачає американський спосіб ведення війни, який вимагає всієї логістики у світі", — доповнив професор військового коледжу армії США, екскомандувач взводом Red Ace Джон Нагл.

Abrams також потребує постійного постачання великої кількості запасних частин.

"Знання ремонту автомобіля Volkswagen Beetle необов'язково дасть досвід ремонту гоночного автомобіля F1", — сказав старший науковий співробітник з оборонної політики в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку Стівен Біддл.

Фокус нещодавно показував відео навчань військових ЗСУ на американському танку M1 Abrams. На кадрах видно поворот гармати і перемикання прицілу в режим DCE-A. Цей тип прицілу дає змогу бачити крізь пил, дим і працювати в будь-яких погодних умовах.

Навчання на танках M1 Abrams на базі Графенвер закінчують близько 200 українських військових. Представник командування США в Європі Вільям Спікс говорив, що бійці ЗСУ дуже швидко вчаться.