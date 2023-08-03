Подарунок із Маямі: українцям можуть роздавати напівавтомати та пістолети

Поліцейські та тероборона Ірпеня отримала подарунок від колег із Маямі — напівавтоматичні гвинтівки та пістолети. Влада хоче піти далі й озброювати цивільних, щоб відбити в Росії бажання повторно напасти на місто. Фокус розбирався, наскільки ця ідея виправдана з військового погляду.

Уперше в історії конфісковану в США стрілецьку зброю було передано в іншу країну — в Україну. Поліція міста Маямі відправила 101 одиницю зброї до Києва. А донор подарував 148 тисяч патронів, розповідав народний депутат Мар'ян Заблоцький, засновник проєкту Ukrainian Arsenal of Liberty.

Ірпінь і Маямі 14 листопада 2022 року стали містами-побратимами. Того дня завершився останній етап ініціативи "Guns 4 Ukraine", збору поліцейськими Маямі зброї для колег з Ірпеня. Загалом поліція американського міста передасть Ірпеню 167 одиниць вогнепальної зброї.

Судячи з фотографій, які Заблоцький показав у Facebook, окрім пістолетів, до рук поліції і ТРО потраплять американські напівавтоматичні гвинтівки.

Зброя буде однотипною і певних калібрів — 9, 5.56 і 7.62 мм

У коментарях під дописом політик вказує на необхідність насичення зброєю поліції та ДФТО (добровольчі формування територіальної громади), щоб в окупантів пропало бажання повторно напасти на Київську область.

"Пішли один раз, можуть і другий. А якщо знатимуть, що значна кількість жителів озброєна, імовірність нападу знижується. Напівавтоматична зброя підходить тільки для поліції і загонів тероборони. Я хочу, щоб зброю мали всі, щоб росіяни боялися вторгатися. В Ірпені проєкт тільки починається. Усій країні потрібно володіти і вміти користуватися зброєю за прикладом Швейцарії або Фінляндії", — пояснив він.

У спілкуванні з Фокусом Заблоцький додав, що на фронті не дуже потрібні пістолети і напівавтоматичні гвинтівки. Проблема в тому, що менше 2% населення України до вторгнення ворога володіли зброєю. Історія Ірпеня показала, що навіть мала кількість зброї на руках у цивільних допомогла створити загони тероборони, міркує політик.

"Хочеться налаштувати канали постачання зброї для цивільних. Відсоток тих, хто володіє зброєю, має бути більшим. У США на 330 млн населення 400 млн одиниць зброї. Гвинтівки та напівавтоматична зброя продавалися десятки років у наших збройових магазинах. Через високу вартість не кожен може собі дозволити купити їх", — пояснив нардеп.

Вперше в історії: як поставити на облік зброю зі США?

Мар'ян Заблоцький зазначає, що зброя буде однотипна і певних калібрів 9, 5.56 і 7.62 мм. Будь-яку зброю в Україні треба реєструвати і виникає питання, як поставити американську партію на облік. Криміналіст Григорій Усатий зазначив, що до кінця незрозуміло, як врегулювати в рамках права передачу зброї поліції і ТРО.

"Якщо її поставлять на облік через реєстр МВС, це одна історія, а якщо ні — інша. Чи потраплять під кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю ті, хто візьмуть її в руки? Мисливську зброю не візьмеш без дозволу, а тут серйозні екземпляри", — каже він Фокусу.

У поліцейських у посвідченні зазначено право на зберігання і використання вогнепальної зброї. Із ТРО і добровольчими структурами складніше, там служать різні люди і не факт, що у всіх є дозвіл на носіння зброї, зауважив фахівець.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин у розмові з Фокусом зазначив, що за паперами зброю передадуть офіційно Нацполіції наступного тижня. Партія піде на поповнення запасів озброєння у поліцейських, усі екземпляри поставлять на облік у МВС.

Друга партія, із 66 одиниць зброї, приїде восени, у вересні її передадуть теробороні міста, додав він.

"Чому зброю дадуть Ірпеню? Наша тероборона одна з перших брала участь у бойових діях, 60% хлопців служать зараз у ЗСУ. Це вразило мера Маямі, тому вирішили озброїти загони за зразком НАТО", — пояснив голова Ірпеня.

За словами Маркушина, Нацполіція отримає автомати Калашникова, американські гвинтівки і пістолети, включно з брендом Glock. Частину гладкоствольної зброї передадуть офіцерам територіальних громад, на кожну одиницю зброї передбачено 1,5 тисячі патронів, заявив мер.

Заблоцький доповнює, що наступні партії озброєння отримають цивільні, які проявили себе під час захисту Ірпеня.

Чи загрожує Ірпеню повторне вторгнення військ РФ?

Українським поліцейським роздадуть зброю, яку забрали в бандитів на вулицях Штатів. Це не буде високоякісною зброєю, на кшталт снайперських гвинтівок чи кулеметів, акцентує увагу військовий експерт Павло Нарожний.

"Пістолети і напівавтоматика — максимум, що отримають поліція і цивільні. Високої цінності ця зброя не має, вона явно не для серйозних боїв з армією РФ. Сто одиниць стрілецької зброї для поліції це крапля в морі. Це більше жест доброї волі, ніж серйозна військова допомога", — пояснив експерт Фокусу.

Ірпеню, за оцінками експерта, не загрожує вторгнення ЗС РФ. Напад з боку Білорусі поки що теж малоймовірний, а висадка десанту — тим більше. Засоби ППО закрили цей напрямок, підсумував він.

Фокус раніше писав про зміну тактики ЗСУ щодо ведення великої війни з військами Росії. Українці не йтимуть у лобові атаки, як ПВК "Вагнер" у Бахмуті.

Нагадаємо, що українська військова розвідка заявляла про завдання російського військового керівництва наростити обсяги виробництва ракет та інших видів озброєння. Загарбники готують нові удари по цивільній інфраструктурі та мирним жителям.