Привіт від MAGURA V5: як морські дрони дісталися Новоросійська

Катер-безпілотник із 450 кілограмами тротилу міг пройти огорожі біля Кримського мосту й атакувати корабель з екіпажем у Чорному морі. Презентована в Стамбулі новинка українського ВПК легко допливе з Одеси до Новоросійська.

У Краснодарському краї Росії вночі та вранці 4 серпня чули вибухи. ЗМІ писали, що це була спецоперація СБУ і ЗСУ в бухті Новоросійська. Морський дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Дрон із 450 кілограмами тротилу атакував ворожий корабель з екіпажем із приблизно 100 осіб. Міністерство оборони Росії заявило про "успішне" відбиття атаки двома надводними дронами ЗСУ, вогнем зі штатного озброєння російських кораблів.

"Оленегорский горняк" — велике судно для десантних операцій. Корабель входив до складу 121-ї бригади десантних кораблів і базувався в Північному флоті. Наприкінці 2014 року його ремонтували на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську, а в липні 2016 року — на 33-му судноремонтному заводі в Балтійську.

Метою атак міг стати "нафтовий маяк", що належить Каспійському трубопровідному консорціуму (КТК). Це велика міжнародна нафтопровідна система, якою доставляють нафту з РФ і Казахстану.

Відстань від Приморсько-Ахтарська до Новоросійська понад 250 кілометрів

Привіт від MAGURA V5 з Одеси?

Під час військової операції в Новоросійську могли застосувати сучасний український морський дрон MAGURA V5, сказав Фокусу інженер-кораблебудівник, військово-морський експерт Володимир Заблоцький після аналізу доступних у соцмережах кадрів атаки.

"Презентований у Стамбулі дрон MAGURA V5 вільно подолає відстань у 800 кілометрів. З Одеси до Новоросійська морем плисти набагато менше. Цей же дрон міг атакувати російські нафтоперевалочні термінали в Севастополі", — зауважив експерт.

Новоросійськ, за оцінками Заблоцького, один із головних комерційних портів Росії в Чорному морі. Після початку повномасштабної війни в Україні Москва використовує його і у військових цілях.

За чотири години їзди від Новоросійська розташоване інше стратегічно важливе у військовому плані місто Приморсько-Ахтарськ. Звідти ЗС РФ часто запускають іранські дрони Shahed.

Як вказує Заблоцький, вдарити по цілях у Приморсько-Ахтарську морськими дронами вельми важко. Для цього підійдуть авіадрони, які летять на відстань до 1 тисячі кілометрів. Пускові установки — досить важка мета через мобільність, їх ставлять на вантажівки, додав він.

Інший військовий експерт Михайло Жирохов пояснював, що на Новоросійськ могли відправити катери-камікадзе через Азовське море. У такому разі морські дрони пройшли акваторію, підконтрольну ЗС РФ із двох сторін.

Крім цього, дрони могли оминути Кримський міст. Росіяни раніше заявляли про посилення його захисту після нещодавніх атак на Кримський міст.

Ще один варіант — запуск безпілотних катерів силами ССО або агентами на тимчасово окупованих РФ територіях. Як приклад Жирохов навів населені пункти під Бердянськом.

"Обійти [перешкоди] під Кримським мостом і вийти на Новоросійськ звучить фантастично", — говорив він.

Зазначимо, що українське оперативне командування "Південь" заявляло про провокацію росіян у зв'язку з атакою на корабель "Оленегорский горняк". Окупанти таким чином хочуть виставити Україну в невигідному світлі.

Журналісти CNN нещодавно були на секретній українській військовій базі, де випробовують морські дрони. Журналістам катер чимось нагадував каное, він був сірого кольору з гладким корпусом завдовжки понад п'ять метрів.