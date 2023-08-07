Запрацював КПП "Колотилівка-Покровка": чому під час війни потрібно відкривати пункт пропуску на кордоні з РФ?

Пункти пропуску на кордоні з РФ закриті рішенням Кабінету міністрів, але українці не можуть бути обмежені в можливості повернутися додому. У Мінреінтеграції заявили про відновлення роботи автомобільного КПП "Колотилівка-Покровка" через україно-російський кордон. Але українці й до цього, від початку великої війни, поверталися додому через РФ та Білорусь.

Мінреінтеграції 6 серпня заявило про відновлення роботи закритого після початку великої війни з Росією прикордонного пункту пропуску "Колотилівка-Покрівка" на кордоні Бєлгородської та Сумської областей.

"Колотилівка-Покровка" — це автомобільний пункт пропуску через українсько-російський кордон. Він розташований на другорядному шосе, яке з'єднує районний центр Краснопілля Сумської області з російським селищем Красна Яруга Бєлгородської області.

Чиновники уточнили, що через КПП пускатимуть громадян України, які повертаються з тимчасово окупованих територій.

Залишається незрозумілим, як люди добиратимуться туди. Відстань до КПП від зайнятих бойовиками районів Донецької та Луганської областей близько 500 кілометрів. З південних областей їхати ще далі — майже 1200 км.

З Мелітополя до КПП "Колотилівка-Покровка" можна дістатися в об'їзд. Відстань — близько 1200 км

На КПП працює волонтерський гуманітарний центр, охочим дають безоплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Ті, хто приїхав, можуть там переночувати і поїхати далі, кажуть у міністерстві.

Нардеп від "Євросолідарності", член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький каже Фокусу, що рішення про відкриття КПП на кордоні з РФ його здивувало.

За його словами, поляки і прибалти закривають кордони через переведення підрозділів ПВК "Вагнер" із РФ до Білорусі. При цьому європейські країни не перебувають у стані гарячої війни.

"А ми під час війни відкриваємо [кордони]. Виникає питання, хто з ким домовлявся, які люди будуть проходити через пункт. Очевидно, в Росії багато депортованих українців, їх потрібно повертати. Можливо, є гуманітарні плани. Росіяни кажуть, що вивезли близько 700 тисяч дітей, усіх їх треба повернути за міжнародним правом", — прокоментував він ситуацію.

Росія заблокує шляхи перетину кордону для українців

Ті, хто залишився в Росії та на окупованих територіях, повертаються в Україну через країни Євросоюзу: Фінляндію, країни Балтії та Польщу. Люди змушені долати відстані понад 1200 км, зазначає Княжицький.

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) кажуть, що пункти пропуску на кордоні з РФ закриті рішенням Кабміну, але українці не можуть бути обмежені в можливості повернутися додому.

"Слід правильно розуміти ситуацію. По-перше, пункти пропуску на кордоні з РФ закриті, але Україна загалом і прикордонники, зокрема, де завгодно готові забезпечити повернення українців додому, якщо вони прибуватимуть на український кордон. У Сумській області в напрямку пункту пропуску Покровка наші громадяни і раніше мали змогу повернутися додому, їх пропускала і російська сторона", — пояснив Фокусу речник ДПСУ Андрій Демченко.

Наприкінці липня українські прикордонники помітили, що Росія закрила можливість перетину кордону для українців. Два дні тому окупанти знову відновили пропуск для українців у цьому напрямку. ДПСУ, за його словами, забезпечує пропуск українців на батьківщину.

Від початку війни понад 18 тисяч українців повернулися додому через кордон із РФ і Білоруссю. Здебільшого люди їхали через Сумську та Волинську області, підсумував Демченко.

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