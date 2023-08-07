НАТО зобов'язує. Чи вдасться Києву покрити потреби ЗСУ в 155-мм боєприпасах

За оцінками західних ЗМІ, запаси снарядів до артилерії можуть стати вирішальним фактором у російсько-українській війні. ЗСУ потрібно 150 тисяч снарядів на місяць для ведення інтенсивних боїв, а потужність виробництва всіх західних союзників не перевищує 70 тисяч. Фокус дізнавався, наскільки реально відкрити цикл виробництва 155 мм калібру в Україні.

Україна до кінця року налагодить виробництво боєприпасів калібру 155 мм стандарту НАТО. Цехи розкидають усередині країни і за кордоном, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин в інтерв'ю The Wall Street Journal (WSJ).

Виробництво радянських калібрів 152 мм і 122 мм також продовжиться. Минуть роки, перш ніж Україна виробить достатньо боєприпасів для задоволення потреб, оцінив міністр ситуацію.

WSJ попереджає, що наявність снарядів до артилерії може стати вирішальним фактором у наступному етапі російсько-української війни. Західні запаси виснажилися майже за 18 місяців бойових дій, США та їхні союзники щосили намагаються збільшити виробництво, зазначило видання.

Американські військові чиновники підрахували, що ЗСУ споживають на місяць близько 90 000 снарядів.

Європа виробляє до 300 тисяч 155 мм боєприпасів на рік

Усі боєприпаси калібру 155 мм будуть уніфіковані. Завдяки вимогам стандартів НАТО їх можна застосовувати на всіх гаубицях відповідного калібру з різною довжиною ствола, пояснив Фокусу директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець .

У державного підприємства "Артем", що відповідає за реалізацію програми боєприпасів, ці стандарти є. Зараз компанія намагається відновити програму, зазначив фахівець.

Боєприпаси калібру 155 мм конструктивно відрізняються від радянських. Заряд містить 6 згораючих модулів, а в радянських стоїть гільза. Україна може забезпечити виробництво зарядів, але далі доведеться шукати потужності для створення і встановлення детонаторів, розповів Згурець.

Корпуси для цих снарядів Київ починає замовляти у Франції і вже підписано контракт на 360 тисяч штук. Сумарна цифра вироблених боєприпасів в Україні залишається загадкою, адже близько 12 компаній у Європі виробляють до 300 тисяч боєприпасів 155 мм калібру на рік. США перед повномасштабною війною виробляли на місяць 14 тисяч снарядів, а зараз вийшли на 25 тисяч, додав експерт.

ЗСУ потрібно 150 тисяч снарядів на місяць

Українська армія потребує осколково-фугасних снарядів. Щоб їх виготовляти, потрібні спеціальні холодні преси під 155-й калібр, розповів Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, з проблемою виробництва вибухівки зіткнулися і країни НАТО. Питання і у фінансуванні процесу: Міноборони потрібно підписати фінансований контракт приблизно на 10 років.

На місяць для ведення інтенсивних боїв ЗСУ потрібно 150 тисяч снарядів, а потужність виробництва всіх західних союзників не перевищує 70 тисяч. Крім цього, знімний ствол гаубиці розрахований максимум на 3,5 тисячі пострілів, зауважив Нарожний.

Комплекс, де виробляли необхідні деталі пристроїв підриву снарядів і ракет, раніше знаходився на заводі "Імпульс" у Шостці Сумської області. Але російські війська на початку повномасштабного вторгнення розбомбили промислові підприємства. Відновити їхню роботу неможливо, стверджував голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Норвегія майже відмовилася від створення таких деталей через брак електроенергії для розігріву спеціальної марки сталі до рідкого стану і відливання у форми. Виробництво боєприпасів в Україні може бути під питанням, оскільки ЗС РФ можуть відновити удари по енергооб'єктах, зауважив експерт.

Нагадаємо, що українські артилеристи отримали 155-мм снаряди ER02A1 від іспанської компанії Expal Systems. Болгарія і Південна Корея також збираються поставляти 155-мм боєприпаси для ЗСУ.

Росія з липня 2022 по червень 2023 року кратно збільшила кількість торгових маршрутів у Каспійському морі. Британські ЗМІ повідомляли, що Іран відправив РФ морем боєприпаси різних калібрів, протитанкові ракети, реактивні та мінометні снаряди.