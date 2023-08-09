Барабани і сковорідки вже не купити? Як комісія в Раді відстежуватиме держзакупівлі

Нардепи зрозуміли, що коли на голови українців падають ракети ЗС РФ, на першому плані не повинні бути корупційні проблеми. Музеї краще будувати після війни, а нецільові закупівлі в низці енергокомпаній призведуть до того, що українці залишаться з холодними батареями восени та взимку.

У Верховній Раді утворили тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування порушень законодавства під час публічних закупівель під час війни. Її очолить нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль.

Депутат Ярослав Железняк заявив, що в комісію вже передали матеріали щодо "Енергоатому". До створення ТСК у Раді політик аналізував тендери держкомпанії в Prozorro. За його даними, тільки на Запорізьку АЕС після початку повномасштабної війни оголосили тендерів на 566 млн гривень. Як докази від навів кілька прикладів.

"Там є, картопля за 32 грн/кг або борошно за 28 грн/кг (удвічі дорожче). Просто цікаво, як ми контролюємо, що там [в Енергоатомі] все добре із закупівлями", — прокоментував нардеп.

Варто зазначити, що перший тендер не відбувся, а другий виграла ФОП Бєляєва Наталія. Ще один тендер майже на 3 млн гривень "Енергоатом" провів на закупівлю 3021 пар черевиків.

"Два типи черевиків: шкіряні за 1020 грн і шкіряні утеплені за 1140 грн з ПДВ. Виробник відомий, я спокійно обидві позиції ввів в інтернеті — перші продаються за 475 гривень в "Епіцентрі", а утеплені — за 630 гривень", — писав Железняк.

"Музеї після війни": чи буде робота ТСК у Раді ефективною?

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з антикорупційної політики, народний депутат Ярослав Юрчишин у бесіді з Фокусом наголосив, що ТСК буде перевіряти можливості адекватного використання грошей з місцевих і національного бюджетів. Під другим розуміється виділення грошей на військово-технічні потреби.

"Важливо зберегти баланс — не забрати можливості у територіальних громад і розпорядників бюджету та ефективно витрачати гроші. Потрібно дати розуміння, що під час війни гроші краще спрямувати на сектор безпеки та оборони. Зайві гроші не варто витрачати на нетермінові потреби. Музеї краще будувати після війни. А проблеми з "Енергоатомом" ми побачимо восени і взимку", — пояснив він.

Нардеп надав Фокусу склад ТСК. Список виглядає так:

Заступник голови — Олександр Пасічний (Слуга народу);

Олександр Аліксійчук (Слуга народу);

Тарас Батенко (За майбутнє);

Сергій Євтушок (Батьківщина);

Вікторія Кінзбурська, Олександр Ковальчук, Юрій Леонов, Олександр Сова (Слуга народу);

Сергій Ларін (Платформа за життя і мир);

Володимир Мороз (група "Відновлення України"). Можливо, до комісії додадуть нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва, стверджує Юрчишин.

Робота тимчасових контрольних комісій на рівні Київської міськради довела ефективність при перевірці укриттів у районах столиці, впевнений депутат Київради Леонід Ємець, керівник тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів.

Коли на голови українців падають російські ракети, а на перший план виходять корупційні проблеми, вочевидь потрібно щось змінювати, зауважив політик.

"ТСК на рівні Ради має забезпечити подачу інформації від будь-яких суб'єктів. У нас деякі районні адміністрації не дають відомостей і не з'являються на засідання наших ТСК. Я думаю, з Радою так не вийде. За два роки роботи аудиторських і правоохоронних органів у Києві питання про закупівлі барабанів, сковорідок та інших нецільових закупівель не вирішили", — пояснив він Фокусу.

Фокус раніше писав, що державний телеканал FREEДОМ оголосив тендер на написання текстів за понад 2,5 млн гривень. Журналісти підрахували, що за один інфотекст на 2 тисячі знаків держканал готовий платити 4 тисячі гривень, а середня ціна на таке замовлення у досвідчених авторів в Україні коштує від 60 до 120 грн за 1000 знаків.

Електронну систему держзакупівель Prozorro змінили за вимогами західних донорів України. Тендерний портал перетворили на "конструктор", який можна налаштовувати виходячи з потреб замовника.