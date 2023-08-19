"Втоплять техніку за 10 млн грн": чим небезпечна тотальна мобілізація в Україні

Тотальна мобілізація в Україні можлива, але за певних обставин, наголошують у Верховній Раді. Але на думку військових експертів, відправляти на війну всіх підряд — небезпечно і дуже дорого.

Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізації, якщо настане четверта — під призов потрапляють усі без винятку. За словами заступника голови оборонного комітету Верховної Ради, нардепа Єгора Чернєва, оголошення четвертої хвилі мобілізації можливе в ситуації крайньої небезпеки для держави і таке рішення ухвалюватиме тільки Генштаб.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що відправити поголовно всіх на війну — небезпечно.

"Як інструктор, можу сказати, що літати на винищувачі може один із тисячі, і навчити цього складно, тому що є психологічна схильність до польотів. Така ж схильність є і до ведення бойових дій. Нам потрібно плавно переходити від мобілізації до контрактної армії. Тому що військова справа — це серйозно", — говорить він Фокусу.

Експерт підкреслює, необхідність у загальній мобілізації існувала тоді, коли стояло завдання захищати величезну територію.

"Щоб закрити територію СРСР, потрібно було все населення, не тільки чоловіче, тому запустили систему тотального призову. Але нам це не потрібно. Такий підхід — минуле тисячоліття. Зараз воюють не масовістю, а технологіями. Нам передають дуже дорогу техніку — літаки коштують до 100 млн доларів, ракета проста — понад мільйон доларів. А ми набираємо людей через мобілізацію для обслуговування техніки, яка коштує десятки мільйонів доларів, це неправильний підхід. Таку техніку мають обслуговувати професіонали", — продовжує Світан.

За словами полковника, в Україні вже є бригади, які набирають бійців за контрактом. Як приклад він наводить 3-тю окрему механізовану бригаду під командуванням Андрія Білецького. Щоб посилити ці процеси, необхідна фінансова підтримка держави, здатна мотивувати професіоналів, готових воювати. Крім того, потрібно внести зміни до законодавства, щоб скоротити бюрократичні процеси. За словами Свитана, бригади, які набирають бійців за контрактом, мають погоджувати це питання з ТЦК, що ускладнює процес.

Однак поки влада вважає за краще говорити про "тотальну" мобілізацію і готує українців до того, що кожен зобов'язаний піти на війну, замість того, щоб серйозно розглянути питання професійної армії, вважає експерт.

"Потрібно зібрати фінанси і спрямувати їх на мотивацію бійців. Але владі хочеться дешевше вирішити питання — у цьому проблема. Хоча, врешті-решт, виходить дорожче, бо непрофесійні танкісти топлять танки, які коштують 10 млн доларів", — резюмував Світан.

Докладніше про те, коли можуть оголосити тотальну мобілізацію і як це позначиться на фронті, читайте в тексті Фокусу "Четверта хвиля мобілізації: коли на війну призвуть кожного українця".

Раніше Фокус писав, що в Російській Федерації триває активна мобілізаційна кампанія, в межах якої щомісяця приблизно 20 тисяч осіб відправляються на фронт.