"Не кожен має воювати": юрист про те, чому тотальної мобілізації в Україні не буде

Згідно із законом, є величезна категорія людей, які мають право на відстрочку у воєнний час. Тому теза: "на війну буде призваний кожен" — популізм, без юридичних підстав. За словами військового юриста, закон не передбачає, що кожен українець зобов'язаний захищати свою країну, але країна зобов'язана забезпечити кожного свого воїна необхідним спорядженням.

Глава мінреінтеграції Ірина Верещук попередила, що розраховувати на швидку перемогу не варто. Війна буде довгою і важкою. Пізніше заступник голови оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Єгор Чернєв висловився про те, що на війну рано чи пізно призведуть кожного українця.

Докладніше про те, коли можуть оголосити тотальну мобілізацію і як це позначиться на фронті, читайте в тексті Фокусу "Четверта хвиля мобілізації: коли на війну призвуть кожного українця".

За словами військового юриста Миколи Максимова, є дві статті Конституції України, які визначають обов'язок кожного громадянина захищати свою країну. Однак формулювання досить загальні.

У статті 17 "Захист суверенітету і територіальної цілісності України" йдеться про те, що захист суверенітету і територіальної цілісності країни здійснюється Збройними силами України. А стаття 65 говорить, що захист незалежності і територіальної цілісності України є обов'язком громадян. Частина друга цієї статті уточнює, що громадяни проходять військову службу, відповідно до закону. Далі це формулювання знаходить продовження в законі "Про військовий обов'язок і військову службу", а також "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", які визначають, які категорії громадян підлягають призову у воєнний час.

Іншими словами, захищати свою батьківщину зобов'язані не всі громадяни, а лише ті, хто потрапляє під чіткі критерії мобілізації.

"У законах немає формулювання — "всі чоловіки зі зброєю в руках зобов'язані захищати країну". Молоді люди до 25 років не можуть бути мобілізовані примусово, тільки добровільно. Є величезна категорія людей, які мають право на відстрочку у воєнний час, тому це більше популізм", — каже Фокусу Максимов.

Експерт додає, що наразі немає ані проєктів, зареєстрованих у Верховній Раді, ані заяв нардепів, які якось планують змінити ці норми.

"Тому немає юридичних умов, щоб закликати всіх", — підкреслює юрист.

Щодо так званої четвертої хвилі мобілізації: законом визначено черговість категорій військовозобов'язаних, яких призивають на фронт. Але фактично цей порядок призову порушено, адже від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на війну забирають усіх, хто не має відстрочок.

При цьому експерт додає, що є також ціла низка норм, які визначають обов'язок держави забезпечити військовослужбовців необхідним спорядженням для проходження служби. Тобто, закон не передбачає, що кожен українець зобов'язаний захищати свою країну, але країна зобов'язана забезпечити кожного свого воїна всім необхідним.

Раніше Фокус писав про те, що українців переконують приходити у військкомати для поновлення даних, оскільки ЗСУ потребують хоробрих воїнів. Експерти вважають, що українці бояться йти "добровільно" в ТЦК, оскільки наступного ж дня можуть опинитися на фронті.

Також президент України Володимир Зеленський звернув увагу на неякісну роботу військово-лікарської комісії у військових частинах, і анонсував відповідні рішення.