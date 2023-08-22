"Багато піхоти, але немає броньованого кулака": експерти оцінили шанси ЗС РФ на Куп'янському напрямку

ЗС РФ стягнули на Куп'янський напрямок понад 45 тисяч бійців і понад 500 танків. Експерти вважають, що так Росія реагує на контрнаступ, сподіваючись перетягнути українські резерви з інших частин фронту.

Росія зосередила на Куп'янському напрямку понад 45 тисяч військовослужбовців, а також значну кількість військової техніки, щоб атакувати позиції ЗСУ. Однак, за словами начальника пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Іллі Євлаша, у них немає мотивації, і нікуди відступати. Фокус попросив військових експертів оцінили шанси ЗС РФ на Куп'янському напрямі.

Іміджевий удар для РФ

"Куп'янськ безпосередньо пов'язаний з Бахмутом. Для росіян Бахмут політичний, вони його взяли, він поки що їхній, Путін навіть нагородив якихось героїв. Вийти звідти вони не можуть, але далі не просунулися", — каже Фокусу військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

За словами експерта, українська армія продовжує звільняти території, і якщо ЗСУ вдасться взяти в оточення Бахмут, для Росії це буде серйозним іміджевим ударом, з цієї причини ЗС РФ намагаються посилити позиції в цій частині фронту.

"Панівні висоти — наші, ми потроху звільняємо території, беремо Бахмут в оточення. Це можливо. Якщо це станеться, то велике угруповання буде або ліквідовано, або здасться в полон. Це буде дуже серйозний удар по Росії і персонально по Путіну. Тому вони вважають, що якщо будуть тиснути на Куп'янському напрямку, ми знімемо сили і засоби з Бахмутського плацдарму", — продовжує експерт.

За словами Черника, ЗСУ продовжують відбивати атаки противника, ліквідовуючи техніку та особовий склад ЗС РФ. При цьому росіяни можуть задіяти велику кількість піхоти, але у них немає броньованого кулака, щоб по-справжньому прорвати оборону.

"Водночас згадаймо правило будь-якої війни: не буває так, щоб одна сторона нескінченно наступала, а інша відступала. Навіть нацисти після Сталінградської битви, знаючи, що програють війну, на зламі 1944-1945 організували блискучу наступальну операцію. Тож частковий успіх у противника може бути, але Бахмут показав, що ми впоралися, і тут впораємося", — резюмує полковник.

Важкі бої

За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, спроби атакувати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку — це відповідь росіян на український контрнаступ.

"Так вони намагаються змусити нас перекинути туди додаткові війська, щоб стримати наступальні дії", — каже Фокусу Гетьман. Експерт додає, що 45 тисяч бійців — велика кількість з боку РФ. У них достатньо техніки, зокрема артилерії, а також сильна підтримка з боку авіації, а тому бої йдуть важкі.

"Вони використовують планувальні бомби ФАБ-250 і ФАБ-500. Там дуже непросто. Ми туди підтягнули резерви, не знімаючи з Південного напрямку. Будемо вірити, що просунутися їм не вдасться. Що б там про них не розповідали, вони вивчають нашу тактику, активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, які заважають нашій авіарозвідці, а також БПЛА "Ланцет", після того як "Орлан" політає і подивиться, де ми знаходимося. Так що бій важкий", — продовжує експерт.

За словами Гетьмана, Росія задіює на фронті два великі угруповання: понад 100 тисяч одиниць живої сили зосереджено на Південному напрямку, а також велике угруповання на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

"Коли вони штурмували Бахмут, хотіли порізати лінію оборони і просунути свої війська, щоб вийти до Куп'янсько-Лиманського напрямку і на південь до Вугледарського угруповання. Їм це не вдалося, і зараз активні бої точаться на Куп'янському напрямку, бо туди простіше поставити все, що необхідно для бойових дій, адже за спиною РФ, а логістика не перебуває під активним вогневим контролем наших військ", — додає експерт.

Фокус писав, що, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Куп'янському напрямку зменшилася кількість обстрілів, але російські сили не полишають надії захопити українські землі.