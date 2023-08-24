Удар по російських ППО: навіщо український десант висадився в Криму

У ГУР підтвердили висадку десанту на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці 24 серпня. Експерти вважають, що таким чином Україна посилає сигнал західним партнерам про те, що здатна на більше, ніж вони можуть припускати.

Підрозділи Головного розвідувального управління (ГУР) України вранці 24 серпня висадилися в тимчасово окупованому Криму, про що повідомив офіційний представник відомства Андрій Юсов. Спецоперація відбулася на мисі Тарханкут за взаємодії з військово-морським флотом і "мала характер рейду". За інформацією ГУР, усі завдання було виконано, втрати противника уточнюють.

Мис Тарханкут для росіян має особливе стратегічне знання. Там розташований радіолокаційний вузол армії РФ з РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". А також, за словами військового аналітика Павла Нарожного, це місце розміщення російських систем ППО. Зокрема йдеться про БРК "Бастіон" і ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на мисі розташований тренувальний полігон для російської піхоти, а на березі є фортифікаційні споруди для захисту від атак з моря.

"З цього мису, можливо, ЗС РФ запускають ракети "Онікс", якими атакую портову інфраструктуру України, це аналог американських крилатих ракет "Томагавк". Там стояла ЗРК С-400, яку нещодавно вдалося знищити [поблизу села Оленівка на Тарханкутському півострові в окупованому Криму 23 серпня стався вибух, що знищив російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф — прим.]. Якщо наші підрозділи висадилися на Тарханкуті, що має стратегічне значення, то, отже, вони можуть висадитися і в інших точках. Не впевнений, що в Севастополі або інших щільно населених пунктах, але все можливо", — говорить Фокусу Нарожний.

За словами експерта Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, на мисі Тарханкут у росіян немає щільної оборони, а завдяки розташуванню, туди легко підійти з моря і залишитися непоміченим.

"Повідомлення про те, що ГУР проводив спецоперації в окупованому Криму, були і до початку великої війни. Тут важливо не те, навіщо ми висадилися на Тарханкуті, а навіщо публічно поінформували про це. Якщо ми можемо проводити такі спецоперації, і вони відбуваються не вперше, значить, теоретично, у нас працює ціла мережа, це хороший сигнал. Імовірно, у ГУР дають зрозуміти, що українські сили діють на окупованій території, і це сигнал нашим західним партнерам, що ми можемо більше, ніж їм здається", — зазначає Фокусу Їжак.

Нагадаємо, 24 серпня керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть атакувати всі частини Криму. Він закликав окупантів, які причетні до злочинів, покинути півострів.

Раніше Фокус писав, що парламентарії проголосували за законопроєкт, який передбачає проведення реформи адміністративно-територіального устрою та декомунізацію населених пунктів АР Крим.