Розірвали оборону ЗС РФ: перемога в Роботиному відкрила ЗСУ шлях на Токмак і Мелітополь

Звільнення села Роботине дає можливість оточити Токмак — потужний логістичний хаб армії РФ. Опитані Фокусом військові аналітики говорять про початок битви за два великих міста — Мелітополь і Бердянськ. Щоб протистояти натиску ЗСУ на півдні, росіяни змушені перекидати туди елітні підрозділи з інших точок фронту.

Українська армія звільнила від російських окупантів село Роботине в Запорізькій області. ЗСУ просуваються на південний схід від цього населеного пункту, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

ЗС РФ окупували Роботине в березні 2022 року. Від цього села до тимчасово окупованого Токмака — великого логістичного хаба армії РФ, близько 20 км. Недалеко розташоване місто Мелітополь.

ЗСУ просуваються до Новопрокопівки та Очеретуватого. Карта Deep State

Українські військові просуваються до сіл Новопрокопівка та Очеретувате Токмацького району Запорізької області, долаючи шалений опір ворога, заявила заступник міністра.

"У нас тривають наступальні дії... Далі наші війська рухаються на південний схід від Роботиного і на південь від Малої Токмачки", — розповіла Маляр.

ЗС РФ мінують території, зводять бетонні укріплення та перекидають додаткові сили до ліній оборони. Українські захисники продовжують вибивати загарбників, констатувала чиновниця.

До Токмака і Мелітополя рукою подати

Російські мілітарі-блогери стурбовані просуванням ЗСУ на Запорізькому напрямку і проривом лінії оборони військових РФ. У Telegram-каналі Alex Parker Returns зазначали, що до Токмака вже рукою подати.

Фронт контрнаступу ЗСУ розширюється з кожним днем. Карта Deep State

Армія України, як пишуть пропагандисти, вийшла на першу лінію оборонних рубежів російського генерала Сергія Суровікіна, який відповідав за велику війну з Україною.

"Вони спокійно пройшли полями між Новопрокопівкою і Вербовим. А це означає, що? Правильно, шлях до Токмака фактично вже відкритий і до нього рукою подати. Поки військові щури жартують про бабкосела в низинах, які нікому не потрібні. Подивимося, що вони почнуть писати, коли х***л дійде до Токмака. А розгадка всьому одна — відсутність резервів, які не підготував тувинський дег***т (очевидно, йдеться про міністра оборони Росії Сергія Шойгу, — ред.)", — поскаржився автор Alex Parker Returns.

Ймовірне наближення ЗСУ до Токмака підтвердив у розмові з Фокусом військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, російські військові перетворили місто на фортецю, збудувавши кругові фортифікаційні споруди та бліндажі.

"За Токмаком ближче до Мелітополя стоять блокпости, там немає настільки потужних фортифікацій, як біля Токмака. Можна припустити, що наступною точкою буде Токмак, а потім і Мелітополь", — розповів експерт.

Окупанти зараз перекидають елітні підрозділи з інших точок фронту, щоб не дати ЗСУ просуватися далі Роботиного, пояснив майор запасу.

"Взяття Роботиного не можна назвати першою перемогою ЗСУ в контрнаступі. Коли наші війська проривають лінії оборони, це не завжди означає звільнення сіл чи міст. Треба дивитися на масштаби руйнування фортифікацій. Росіяни постійно говорили про неможливість прориву їхніх ліній оборони. Друга лінія потужніша за першу, а третя — потужніша за другу і так далі. Це виявилося неправдою", — резюмував він.

Чи підійдуть ЗСУ до Бердянська?

Після Роботино ЗСУ займуться просуванням трасою 0408 і звільненням сіл Новопрокопівка і Солодка Балка, вважає координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Біля села Ільченкове, як вказує фахівець, розташована остання головна висота в цьому районі, яку контролюють загарбники. Контроль висоти забезпечить ЗСУ збільшення радіусу дії артилерії по позиціях ворога.

"Фронт контрнаступу розширюється. Спочатку він був 7 кілометрів, а тепер — понад 20. По правому флангу буде рух до Очеретуватого і вихід на трасу 0401. Це дасть змогу вийти на південний схід Токмака. Праворуч від Роботино — рух і звільнення села Копані та просування на Р37. Просування на Токмак широким фронтом не дозволить росіянам повноцінно використовувати військовий ресурс", — прокоментував координатор "ІС".

ЗСУ можуть охопити три напрямки заходу на Токмак: північ, північний схід і північний захід. Місто опиниться в оперативному оточенні. А якщо говорити про контроль над південним сходом траси Р37, це можна вважати виходом на Бердянськ, зауважив Коваленко.

"Не виключаю, що основною метою ЗСУ стане не Токмак і Мелітополь, а Бердянськ. Після Токмака починається тилова лінія оборони, вона набагато слабкіша за першу і другу", — резюмував експерт.

Нагадаємо, 28 серпня приблизно о 5:00 ранку в тимчасово окупованому Мелітополі чули вибухи. Очевидці розповіли про "потужні прильоти" були по селищу Якимівка.

Фокус також писав про нищівний артилерійський удар Сил оборони України 24 серпня по позиціях окупантів у Токмаку. Удар припав на командний пункт і місце розміщення техніки одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії Росії.