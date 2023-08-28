В Україні винесено 1880 вироків за поширення порно, але третина без покарань, — аналітики

Аналітики зазначили, що наразі в реєстрі за статтею про виготовлення та розповсюдження порно налічується 7876 справ.

В Україні 1880 осіб отримали вироки за поширення порнографічного контенту. Про це свідчить статистика, якою представники платформи VKURSI поділилися з Фокусом.

Аналітики зазначили, що в Україні за пересилання інтимних фотографій в Україні можна сісти до в'язниці. Навіть зберігання або розповсюдження інтимних фото і відео навіть приватного користування тягне за собою кримінальну відповідальність.

Повідомляється, що наразі в реєстрі за статтею 301 КК "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" — налічується 7876 справ і 1880 вироків. Тільки в 529 випадках обвинувачених звільнили від покарання.

У матеріалі йдеться, що у 212 випадках запобіжним заходом був штраф до 10 тисяч гривень. Однак як покарання штраф присудили у 28 випадках. Примітно, що в 47 випадках як покарання суд обрав позбавлення волі, а у 83 — арешт майна, у 60 випадках — майно конфіскували.

У звіті йдеться про те, що у 2023-му році суд ухвалив 83 рішення та 15 вироків, які стосуються справ, пов'язаних із порнографічним контентом. У 8 випадках обвинуваченим обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, аналітики заявили, що за статтею 302 ККУ "Створення або утримання місць розпусти і звідництво" в реєстрі загалом зареєстровано 4889 кримінальних справ. Вироки винесено за 1310 із них. У 2023-му році було винесено 107 таких рішень і 26 вироків.

Статистика по порно Фото: VKURSI

Нагадаємо, що 18 серпня в Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно в Україні. Автори документа пропонують прибрати відповідальність за деякими статтями ККУ.

"Цей день настав. Законопроєкт про декриміналізацію порно зареєстровано в Раді. №9623. Взагалі план був зібрати 18+ підписів, але такий підпис авторів системою не передбачений, тому вийшло 25", — заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.