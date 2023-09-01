Кількість відстрочок збільшиться? Як зміниться робота ВЛК після перевірок

Експерти вважають, що масштабні перевірки рішень ВЛК можуть призвести до покращення системи, тільки якщо паралельно влада зможе реалізувати значні реформи.

Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО 29 серпня оголосив перевірки всіх рішень ВЛК, які було схвалено після початку повномасштабного вторгнення. Влада вважає, що значна частка довідок про непридатність осіб до проходження військової служби — фальшивки. Експерти зазначають, що проблема полягає не тільки у корупційній складовій. Якість діагностики з боку ВЛК викликає безліч скарг з боку військовозобов'язаних, яких мобілізують без урахування реального стану їх здоров'я. Саме реформування системи може покращити ситуацію.

"Якщо ВЛК будуть не в ТЦК, а в державних клініках, у призовників буде більше часу на проходження комісії, що збільшить якість поставлених діагнозів. Це вже не буде 30-хвилинний забіг по п'яти столах, а реальне проходження лікарів", — говорить Фокусу адвокат Євген Зурнаджи.

За словами юриста громадської організації "Юридична сотня" Христини Ковцун, перевірки ВЛК не можуть посилити вимоги, за якими призовники мають право на відстрочку, якщо не будуть внесені зміни до Наказу №402.

"Є перелік лікарів, огляд в яких обов'язково має пройти військовозобов'язаний. Якщо є підозри чи скарги якогось специфічного характеру, то додатково призначають обстеження, і це передбачено у наказі. Загалом, якщо людина має проблеми зі здоров'ям, то вона сама зацікавлена у якісному та детальному огляді. Тому не думаю, що саме з цим можуть бути проблеми", — зазначає у коментарі Фокусу Ковцун.

Однак експертка додає, що на сьогодні значна кількість людей звертається за юридичною допомогою у зв'язку з висновками ВЛК без урахування реального стана здоров'я людини.

"Для людей, у яких є проблеми зі здоров'ям, на жаль проблеми були й до перевірок ВЛК. Кількість звернень щодо огляду ВЛК, який проводять поверхово, або ж одразу без детального медогляду визнають придатними, є значною. Тому сподіваємось, що після вжиття відповідних заходів за результатами засідання РНБО, ВЛК належним чином оглядатимуть військовозобов'язаних та військових і вказуватимуть правдиву інформацію за рішенням: всі захворювання будуть описані та належним чином класифіковані за статтями розкладу хвороб Наказу №402. Адже і коли здорових визнають непридатними, і коли нездорових визнають повністю придатними — обидві проблеми мають бути вирішені, адже шкодять боєздатності нашої армії", — додає Ковцун.

Адвокат Микола Максимов вважає, що цифровізація ВЛК, яка є часткою реформування системи, також могла б поліпшити якість роботи військово-лікарських комісій та зокрема знизити рівень корупції.

"Якщо ВЛК працюватиме у зв'язці з установами МОЗ, інформацією про стан здоров'я людини не вийде зловживати. Адже, щоб видати "білий квиток", потрібно зайти в електронну систему і перевірити всю інформацію про лікування", — говорить Фокусу Максимов.

Фокус детально розбирав вплив масштабних перевірок рішень ВЛК та реформування системи у статті За підробку діагнозу — на допит: до чого призведуть перевірки ВЛК .

Також Фокус з'ясовував, чому судові тяжби — не привід для відстрочки від мобілізації та як карають ухилянтів у воєнний час.