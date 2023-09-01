Привіт від Пригожина? Хто в РФ міг запустити дрони-камікадзе по аеродрому в Пскові

Точне попадання у фюзеляжі літаків Іл-76 практично неможливо забезпечити з іншої країни. Українські розвідники могли скористатися конфліктами у військовому керівництві РФ і бажанням "вагнерівців" помститися за смерть ватажка. Для подібних атак вистачить звичайного дрона з пристроєм для скидання гранат, розповіли Фокусу військові інженери та аналітики.

Важкі військово-транспортні літаки Іл-76, розміщені на аеродромі "Хрести" в російському Пскові, могли бути атаковані з території РФ. Два повітряних судна знищено і ще два дістали серйозні пошкодження, розповів виданню The War Zone начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.

"Ми працюємо з території Росії", — коротко зазначив воєначальник, не уточнивши, чи причетні до атаки співробітники ГУР або російські партизани.

Скільки і які типи дронів брали участь в атаці, Буданов не розповів. Джерела в ГУР надали The War Zone знімок, на якому видно результат одного з ударів. Дрон влучив у те саме місце, де два літаки зазнали пошкоджень.

Супутникові знімки візуально підтверджують знищення двох літаків

Паливо на борту могло бути причиною загоряння двох інших літаків. Найімовірніше, дрон скинув бомби, а його політ коригували оператори на місці, зазначають журналісти.

Інші супутникові знімки візуально підтверджують знищення двох літаків і серйозне пошкодження ще двох.

У складі ВПС Росії є близько 100 справних Іл-76

Буданов додав, що вдарили по чотирьох Іл-76 невипадково. Літаки в робочому стані, ЗС РФ використовують їх для перевезення військових вантажів і десантників.

У складі ВПС Росії є близько 100 справних Іл-76. Наскільки сильної шкоди завдасть ця атака здатності Росії доставляти вантажі та війська, ще належить побачити. Можна говорити, що такі атаки триватимуть, припускають автори матеріалу.

"Вагнерівці" мстять Путіну і Шойгу. Хто в Росії здатний запускати дрони?

Запущені по аеропорту дрони точно влучили у фюзеляжі літаків. Дрон має бути постійно на зв'язку з оператором для точного наведення. Пролетіти з України майже 800 км і влучити в таку важку ціль з технічного погляду виглядає фантастично, каже Фокусу колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов", авіаексперт Костянтин Криволап.

"Звичайно, можна сказати, що десь летіли ретрансляційні БПЛА, налагодили відеозв'язок. Але це більше зі сфери фантастики. Потрібно, щоб працювали два канали — один для зв'язку, інший — для радіоуправління", — розповів фахівець.

Біля аеродрому, за його оцінками, мають перебувати люди, які відстежать переміщення літаків.

Завести в Росію дрони з вибухівкою і зібрати їх цілком можливо. Для цього треба підкупити правоохоронців або спецслужби, упевнений Криволап.

Співробітники ГУР МО цілком могли скористатися зростаючою конфронтацією між російськими силовиками і спецслужбами, вважає координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Після ліквідації глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не виключений варіант залучення найманців. Вони не можуть мстити відкрито владі й особисто міністру оборони Сергію Шойгу. Крім цього, не всі російські воєначальники задоволені цензурою", — зазначив він.

Як приклад експерт навів командувача 58-ї армії, генерал-майора Івана Попова. "Старше командування" відсторонило його від посади через доповідь про проблеми в російській армії. Попов звернув увагу на головну трагедію в лавах ЗС РФ — відсутність контрбатарейної боротьби, артилерійської розвідки і масову загибель окупантів від артилерії ЗСУ.

Охочих іти на контакти з українськими розвідниками знайдуться, багато хто не згоден із політикою командування РФ. ГУР Міноборони має достатньо досвіду з вербування різних людей, зокрема в Росії, додав Коваленко.

Точкові удари по об'єктах можливі саморобними дронам-камікадзе. Купують звичайний дрон, на нього встановлюють пристрій для скидання гранати або постріл РПГ-7 із бойовою частиною, поясни.

Нагадаємо, нещодавно на нараді у президента Володимира Зеленського було підтверджено застосування далекобійної зброї, зробленої в Україні. Мінстратегпром відзвітував про ураження цілі за 700 кілометрів.

За даними української розвідки, російські літаки Іл-76 перекидали особовий склад на фронт і поповнювали запаси озброєння ЗС РФ.