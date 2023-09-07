Відповідь на зернове ембарго. Чому Україна заборонила чиновникам і депутатам їздити до Польщі

У Раді говорять про негласну заборону на в'їзд до Польщі всім українським держслужбовцям. Варшава звинувачує Київ у класичному радянському підході до дипломатії. Але й перекриття ввезення фактично єдиного експортного продукту України під час великої війни, не назвеш дружнім жестом.

Відносини Києва і Варшави погіршуються і доказ цьому — негласна заборона виїзду українських депутатів і чиновників до Польщі, пише польський портал Onet. Джерела видання впевнені, що це стало відповіддю на рішення Польщі заблокувати експорт українських зернових.

Київ, за відомостями видання, офіційно заборони не підтверджує. Посол України в Польщі Василь Зварич у коментарі Onet визнав заборону на виїзд представників влади. За словами дипломата, обмеження стосуються всіх країн, а не тільки Польщі.

"Заявам посла суперечить інформація з інших джерел, зокрема від депутатів Верховної Ради. Невизначеність очевидна. Українська влада дотримується класичних зразків радянської дипломатії. З одного боку, робить певні дії, а з іншого — зберігає запас, що дозволяє їм у разі невдач заперечувати навіть найочевидніші факти. Варшава цього не розуміє", — пише портал.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко підтвердив негласну заборону будь-яким чиновникам, депутатам або іншим держслужбовцям приїжджати на заходи до Польщі до моменту зняття ембарго на сільгосппродукцію.

"Це маячня. Не треба грати у війнушки. Треба шукати вихід. Потрібно використовувати дунайські порти, Румунію і Молдову. Треба врешті-решт перетерпіти до 15 жовтня [парламентські вибори в Польщі]. Але робити неофіційну заборону фізичного відвідування Польщі — це абсурд і дуже недружній крок", — вважає політик.

Далі він записав відеозвернення з віце-спікером Сенату Польщі Міхалом Камінським, назвавши його "великим другом України".

"Запитав Міхала, чи ніхто не зможе розділити Україну і Польщу. Каже ніхто. А проклятій імперії буде кінець, ось наші прапори. Вони разом, бо йдемо ми разом у Європу. Поляки — справжні друзі України, і ми їм вдячні. А вони нам — за нашу боротьбу і за нашу свободу", — прокоментував Гончаренко.

Його колега по партії Володимир Ар'єв зазначає, що негласна заборона на поїздки стосується не всіх нардепів. За його даними, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав собі відрядження до Японії, де й перебуває зараз.

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Виникає логічне запитання: якщо Олексій Гончаренко говорить про негласну заборону виїзду до Польщі, як він туди потрапив? У спілкуванні з Фокусом він уточнив, що їхав у відрядження до Франції. Там у нього заплановані зустрічі в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Добираюся я через Польщу і вже провів там кілька зустрічей дорогою. Щодо Польщі ввели додаткові обмеження — не підписують відрядження депутатам і чиновникам Кабміну. Що стосується боротьби проти ембарго, повторюся, нічого не зміниться до 15 жовтня, до виборів", — уточнив депутат.

Секретар Комітету Верховної Ради України із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії "Голос" Соломія Бобровська, яка побувала на зустрічі з польськими дипломатами 6 вересня, у коментарі Фокусу сказала, що вперше чує про негласну заборону відвідування Польщі.

Українським парламентаріям у принципі заборонили виїзд із країни, крім парламентських асамблей. За її словами, це саботаж міжпарламентської дипломатії.

"Виїжджаємо, але з великими проблемами. Сьогоднішній приклад — вирушає делегація до Литви, у ній понад 10 осіб. Стоїть завдання тільки на сім-вісім осіб, і як вибирати людей незрозуміло", — пояснила політик.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в розмові з Фокусом підкреслює, що порядок пропуску чиновників і депутатів через кордон не змінювався. Як і раніше, заходи прикордонного контролю відбуваються відповідно до чинного законодавства, зокрема з правилами, встановленими на період дії воєнного стану і відображеними в Постанові уряду.

Виїзд депутатів і держслужбовців, як і раніше, здійснюється за дозвільними документами і відрядними листами, додав спікер ДПСУ.

"Це стосується всіх категорій, які відображені в цих Правилах, зокрема й посадових осіб, держслужбовців і нардепів. Усі мають відповідати умовам перетину кордону. Якщо особи з різних категорій не відповідають умовам перетину кордону, їм буде відмовлено в пропуску через кордон", — каже Демченко.

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Причини запровадження Варшавою ембарго на сільгосппродукцію і можливі відповіді Києва пов'язані також з історичними суперечками між Україною і Польщею, каже політолог Ярослав Макітра .

"Економічні війни пов'язані з політикою. Перед виборами правляча польська партія "Право і справедливість" всіляко намагатиметься залучити виборців. Тому в Польщі йдуть на непопулярні заходи, як наприклад ситуація з українським зерном", — зазначає експерт.

Контрзаходи Польщі не варто сприймати як її розворот у бік Росії. Києву треба готуватися до того, що після вступу до Євросоюзу, всередині блоку також буде економіко-соціальна боротьба, сказав політолог.

Нагадаємо, уряд Польщі думає над введенням додаткових заборон на експорт української продукції. Ембарго можуть ввести на ввезення меду та малини.

Група українських депутатів напередодні не змогла потрапити до Польщі на Економічний форум у місті Карпач. Політиків розвернули на кордоні.