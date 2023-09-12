Обвал південного фронту ЗС РФ? Чому Росія перетягує на південь сили з Криму та Куп'янська

Постійне просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку загрожує російським силам. Ворог кине у відповідь усі резерви, адже південь — критично важливий район. Біля Куп'янська стояла "елітна" 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія, їй наказали переміститися ближче до Бердянська.

Українські військові успішно просуваються на Мелітопольському напрямку, закріплюючись у районах на південь і південний схід від села Роботине Запорізької області. Контрнаступальні дії тривають, заявили в Генштабі Збройних сил України.

ЗСУ відбили понад 10 атак ворога біля Роботиного та Новоданилівки, але окупанти намагаються відновитися і штурмують позиції Сил оборони.

ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку. Карта Deep State

Сили оборони півдня України зазначають, що росіяни не справляються в регіоні зусиллями окупаційного угруповання та посилюють його солдатами з Кримського напрямку.

"Їм необхідно перетягувати зусилля на південь і зосереджувати там, де їм "припікає". З нашого боку через річку Дніпро ЗСУ завдають їм потужних втрат. Вони намагаються зараз активізувати ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення", — сказала голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Унаслідок бойових завдань 11 вересня ЗСУ ліквідували 52 окупанта, 3 ворожі танки, 3 великокаліберні гармати, РСЗВ і САУ.

"І ми продовжуємо знищувати автомобільну техніку ворога — мінус 11 одиниць", — додала вона.

ЗСУ підійшли до другої лінії оборони: чи ймовірний обвал фронту для РФ на півдні?

Російські окупанти змушені "латати дірки" на півдні частинами з Криму і Куп'янсько-Лиманського напрямку. Зокрема, біля Куп'янська раніше стояла "елітна" 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, яку відправили ближче до півдня, каже Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

"Досить важка операція. Росіянам довелося їхати близько 1500 кілометрів на вантажівках. Була задіяна не вся дивізія, а приблизно половина. Причому незрозуміло, куди поділася друга половина — знищена вона чи не доїхала з інших причин", — прокоментував експерт.

Нарожний відзначає постійне просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку. У відповідь ЗС РФ кидатимуть туди всі резерви, оскільки південь для них критично важливий. За лінією Роботине в районі Бердянська у них перебуває кілька піхотних дивізій, але в якому вони стані, неясно.

"Не можна сказати, що угруповання повністю боєздатне. Багато хто отримав поранення в боях на інших ділянках фронту і йшов на відновлення. Удари по складах і пунктах управління від ЗСУ ніхто не скасовував. Питання лише в ступені їхніх втрат", — зауважив Нарожний.

ЗСУ на півдні змогли прорвати плацдарм 10 на 10 кілометрів, пройшли першу лінію оборони і практично підійшли до другої, вважає полковник ЗСУ у відставці, військовий експерт Петро Черник.

"Найважче позаду, українські військові пройшли мінні поля. Якщо проб'ємо другу лінію, третя недалеко і вона не так сильно укріплена. Росіяни розуміють, що якщо ЗСУ зайдуть ззаду з флангів, пробивши плацдарм, то весь південний фронт посиплеться", — прокоментував він

Саме загроза обвалу південного фронту змушує ЗС РФ підтягувати резерви з Криму, підсумував Черник.

Фокус раніше писав, що контрнаступ ЗСУ перетворився на битви в посадках, а на полі бою домінують артилерія і безпілотники. ЗСУ досягли успіхів на флангах Бахмута, зазначають західні аналітики.

Британська військова розвідка 10 вересня повідомляла про перекидання нових підрозділів до Роботино. ЗС РФ відправляють туди боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ.