Нові боєприпаси та ремонт HIMARS. Як Україна використовує потужності Lockheed Martin у Польщі

Варшава створює найбільшу сухопутну армію в Європі і потужності американського концерну на заводі PZL Mielec забезпечать її озброєнням. Київ теж може отримати вигоди: ремонт РСЗВ і нові боєприпаси до них, крім прямих поставок зі США.

Американський оборонний гігант Lockheed Martin відкрив другий за величиною завод PZL Mielec у польському місті Мелець. За словами віцепрезидента компанії в Європі Джонатана Гойла, завод налагодить виробництво РСЗВ HIMARS.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну виявило необхідність інвестицій у виробництво озброєнь, які не були пріоритетними для НАТО останні 20 років, констатував Гойл.

Альянс був зосереджений на військових операціях в Іраку та Афганістані, протидіючи нападам з використанням вибухових пристроїв. Велика війна в Україні — зовсім інша справа, вона змусила переглянути оборонні концепції Заходу, наголосив віце-президент Lockheed Martin.

Пресслужба заводу пише, що підприємство розвиває місцеву промислову базу Польщі та відіграє вирішальну роль у глобальному ланцюжку поставок багатоцільових вертольотів Black Hawk.

"Унікальні можливості таких програм, як винищувач-невидимка F-35, Javelin і HIMARS, змінюють національну безпеку Польщі, підвищуючи оперативну сумісність з європейськими союзниками і НАТО", — наголошується в повідомленні.

Оборонному концерну вдалося на даний момент подвоїти виробництво РСЗВ HIMARS і переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin. HIMARS, як підкреслює Гойл, став ключовим обладнанням для більшості армій НАТО, яке завдає сильних і точних ударів.

Польща підписала угоду про постачання 486 установок HIMARS Фото: Global Look Press

Чи отримає Україна HIMARS з Польщі?

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, завод у місті Мелець створювали під великі замовлення армії Польщі. Передаватися Україні чи експортуватися це озброєння, найімовірніше, не буде.

"Польський завод став другим за видом продукції, а раніше основні потужності були в Штатах. Україна продовжить отримувати HIMARS у разі потреби шляхом прямих поставок зі США", — пояснив він Фокусу.

Крім цього, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак нещодавно затвердив угоду про постачання 486 пускових установок HIMARS. Відправляти озброєння почнуть 2025 року в рамках програми HOMAR-A для польської армії.

"Ми вважаємо 2026 рік "безпечним". Завдання полягає в адаптації систем HIMARS з іншими установками. За підсумками зустрічей із представниками збройової промисловості, можу вас запевнити, що ми завершимо цю інтеграцію протягом двох років", — запевнив Блащак.

Військовий експерт Павло Нарожний скептично оцінює перспективи виробництва американських машин HIMARS на польському заводі. Простіше цю установку розібрати і доставити замовнику літаком.

"Можливо, там вироблятимуть боєприпаси до РСЗВ або ремонтуватимуть їх. HIMARS — це ж не танк або система ППО, його легко транспортувати. На одному з навчань американці завантажили дві заряджені установки в Hercules [військово-транспортний літак Lockheed C-130 Hercules] і доставили в Румунію. Процес навантаження і розвантаження зайняв максимум три години", — розповів фахівець.

Польща, за оцінками Нарожного, прагне мати найбільшу сухопутну армію в Європі і для її оснащення використовує всі можливості.

Нагадаємо, у новий пакет військової допомоги Україні від США входять боєприпаси для М142 HIMARS. Американська та українська сторона також обговорює відправку далекобійних ракет ATACMS.

Колишній американський військовий радник головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Ден Райс вважає, що Києву потрібно відправити 2 000 касетних боєприпасів для HIMARS.