Висадка українських ДРГ під Херсоном: на лівому березі Дніпра збільшується "сіра зона"

Українські сили використовують на півдні атаки малими диверсійними розвідгрупами для залякування ворога. ЗС РФ змушені перетягувати ресурси з інших ділянок фронту. За умови гарної підготовки та захисту від ворожої авіації, можливе проведення серйозних бойових операцій в окупованій частині Херсонської області.

У Херсонській області невеликі диверсійні розвідгрупи ЗСУ висадилися на лівому (східному) березі Дніпра на північ від Підстепного і на Козацькому острові, повідомив американський Інститут вивчення війни після моніторингу повідомлень російських воєнкорів.

Групам вдалося висадитися на північ від села Підстепне Олешкінської громади Херсонської області, приблизно за 12 км на схід від Антонівського мосту. Також була висадка і на Козацький острів, на північний захід від Нової Каховки.

Крім цих маневрів, було завдано удару по штабу 7-ї гвардійської гірсько-десантної дивізії ЗС РФ у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Проросійські ресурси пишуть про фактичний контроль ЗСУ над невеликим плацдармом в острівній зоні Дніпра. На острів Козацький перекинули кілька диверсійно-розвідувальних груп 131-го розвідбатальйону ЗСУ, а північна частина острова під контролем українських сил, зазначають пропагандисти.

Мінометні розрахунки нібито прикривали загони окупантів вогнем. Аналогічно штурмові загони зі складу тактичної групи "Нормандія" висадилися на лівому березі Дніпра північніше Підстепного, де обладнали спостережні пункти.

"На околицях Херсона вже давно діють понтонно-мостові підрозділи ЗСУ, тож українські формування готують плацдарм і чекають найзручнішого моменту для удару", — ідеться в повідомленні.

"Сіра зона" на лівому березі Дніпра змінить забарвлення

Українські диверсанти діють по всій лінії фронту — на лівому березі Херсонської області, у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. За словами координатора групи "Інформаційний спротив", військового експерта Олександра Коваленка, коли ДРГ проводять операції на материковій Україні без вододілів, про це мало говорять через буденність.

"А ось пов'язані з Дніпром уже цікавіше, багато хто говорить про плацдарми і початок бойових дій. Насправді, ДРГ заходять на тимчасово контрольовану ворогом територію і знищують позиції", — пояснив він Фокусу.

Біля Антонівського мосту було багато подій останнім часом, але говорити про бої поки що передчасно. Однак на лівому березі Дніпра збільшується "сіра зона", додав експерт.

"Ми бачимо цю сіру зону, там немає позицій російських окупантів. Вони там були, але через такі виходи ДРГ залишили їх. Одразу зазначу, що сіра зона — це не плацдарм, а неконтрольована сторонами місцевість. Останнім часом вона стрімко зростає і в якийсь день вона змінить забарвлення", — підсумував Коваленко.

Крім цього, українські ДРГ змушують ЗС РФ серйозно нервувати. Окупаційна влада і підрозділи розгублені, вони не знають, як вчинять українці на цих плацдармах, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Малі групи ДРГ змусять росіян перетягувати ресурси з інших ділянок фронту. Навряд чи всі ці процеси зараз трансформуються у форсування Дніпра, тут потрібна відповідна підготовка і забезпечення. Ворожа авіація точно працюватиме, отже, знадобляться засоби ППО", — вказав експерт.

Відтягування військових ресурсів РФ з інших напрямків полегшує роботу підрозділам ЗСУ, підсумував Селезньов.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ з Центру операцій "Альфа" нещодавно знищили три надводні човни ЗС РФ разом із військовими в Херсонській області.

Фокус 19 вересня писав про вдале відпрацювання по військовій техніці росіян українськими FPV-дронами. Ударні безпілотники "Буцефал" українського виробництва підірвали три катери.