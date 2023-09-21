РФ модернізує БПЛА Shahed для Ірану. Чого потрібно побоюватися Україні та Ізраїлю

Військових США все більше турбує рівень військового співробітництва Росії та Ірану. Модернізація ударних безпілотників і передача їх Тегерану, загрожує проблемами на Близькому Сході. Але спочатку покращене озброєння випробують на терактах в Україні, впевнені військові експерти та інженери.

Російські підприємства ВПК можуть зайнятися модифікаціями іранських безпілотників і після передати їх Тегерану. Американські військові впевнені, що такий крок активізує військову кампанію Ірану з підтримки сирійського лідера Башара Асада.

У серпні Тегеран представив новий ударний безпілотник Mohager-10, здатний літати до 24 годин на відстань 2 000 км. У презентаційному відео нового БПЛА був текст "Приготуйте свої сховища" на івриті.

"Рівень військового співробітництва, яке може бути в майбутньому між Росією та Іраном явно викликає занепокоєння. Ми дуже уважно стежимо за цим, адже наслідки домовленостей неодмінно проявляться в Сирії", — заявив генерал США, командувач дев'яти повітряними силами Алексус Грінкевич.

Дронами іранської розробки часто користувалися єменські повстанці-хусити, зокрема під час нападів на Саудівську Аравію, союзника США. Хуситів давно підтримує Тегеран, пише ізраїльське видання Times of Israel.

Нові БПЛА обкатають на фронті в Україні?

Аналітики Defence Express писали, що на початку липня 2023 року після однієї з нічних атак іранських дронів Shahed стало відомо, що росіяни почали використовувати для ударів по Україні "новий тип" безпілотників, виготовлених у РФ. На цей факт вказувала бойова частина одного з БПЛА радянського або російського виробництва.

Фахівці порівняли дві версії і виявилося, що в новій відрізняється корпус. Він складається зі з'єднаних між собою елементів, а в Shahed він був цілісний.

Порівняння кріплення хвоста нового дрона (зверху) і старого Shahed (знизу)

Перед відправленням поліпшених БПЛА в Тегеран, Росія спочатку відпрацює їх в умовах бойових дій в Україні, впевнений співзасновник проекту DroneUA Валерій Яковенко.

Усі воюючі сторони отримують в Україні досвід ведення сучасних воєн, інших джерел практичного використання ударних дронів просто немає, додав він.

"Цивілізований світ отримає якісні підтвердження переваг їхніх військових технологій. Є й інша сторона: Іран отримає досвід використання своїх технологій для здійснення терактів, і це створить додаткові виклики. Ймовірно, дрони Shahed та їхні модифіковані версії будуть використовуватися проти інших демократичних держав", — пояснив Фокусу Яковенко.

Технологічні можливості РФ щодо поліпшення іранських дронів також під питанням. Неясно, наскільки модернізація буде масштабною через обмеженість доступу до технологій і комплектуючих, підсумував він.

Збірка безпілотників Shahed у Татарстані на території особливої економічної зони "Алабуга" була невдалою, замінити іранські комплектуючі не так легко, каже Фокусу керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук .

"У росіян не вийшло зібрати двигун для БПЛА. Крім цього, є проблеми з електронним обладнанням через санкції. Про яку модернізацію говорять росіяни, припустити складно, іранці випереджають їх за технічним рівнем", — зауважив експерт.

Ізраїль, ОАЕ і Нагірний Карабах: де ще застосовуватимуть іранські дрони

Крім Ізраїлю, в Ірану достатньо ворогів на Близькому Сході, але вони можуть обійтися своїми запасами для військового використання.

На думку голови політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича, Іран не стане застосовувати оновлені дрони по американському флоту в Перській затоці. Можливі атаки по об'єктах цивільної та військової інфраструктури Ізраїлю.

Іран має давню територіальну суперечку з ОАЕ щодо островів Абу-Муса, Великий Томб і Малий Томб, які розташовані в стратегічно важливому районі Перської затоки. Абу-Дабі звинувачує Тегеран в окупації цих островів, арабські монархії Перської затоки підтримують у цьому питанні ОАЕ.

"У разі великого конфлікту, Іран може використовувати отримані від РФ дрони. Головним ворогом для Ірану залишається Ізраїль і вся розроблена іранська зброя насамперед спрямована проти нього", — сказав Фокусу Рейтерович.

У майбутньому іранські БПЛА можуть з'явитися і в Нагірному Карабасі в рамках гібридного протистояння. Тегеран уже застосовував схожі технології в Ізраїлі, передаючи озброєння терористичним угрупованням у Палестині.

Нагадаємо, вночі 20 вересня російські військові атакували Україну безпілотниками типу Shahed-136/131. Українські сили ППО знищили 17 апаратів.

Фокус також писав, що під час нічної атаки 19 вересня по Львову ЗС РФ знищили дронами близько 300 тонн гуманітарної допомоги.