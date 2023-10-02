Нічні тусовки законом не заборонені: що загрожує за порушення комендантської години в Україні

Для деяких українців війна не привід відмовлятися від нічних посиденьок у ресторанах. Такі ситуації продовжують повторюватися насамперед тому, що в кодексі про адміністративне правопорушення немає окремої статті про порушення комендантської години.

Черговий скандал із порушенням комендантської години: на вихідних у центрі Києва вночі працював елітний заклад Boho Club, на що звернув увагу журналіст Михайло Ткач. Він зазначив, що ресторан постійно порушує встановлені під час воєнного стану правила, а правоохоронці нібито закривають на це очі.

Після того як інформацію поширили у ЗМІ, у столичній поліції відреагували на подію. Там повідомили, що якийсь заклад на вулиці Федорова [саме там розташований один із ресторанів Boho] справді працював із порушенням комендантського часу і продавав алкоголь у заборонений час. А тому стосовно адміністратора ресторану складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 156 КпАП — порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Санкції за цією статтею — штраф до 13 600 гривень.

Санкцій немає

Комендантська година в Україні діє з перших днів великої війни і передбачає низку обмежень у нічний час. Наприклад, на вулицях столиці без спеціальних перепусток не можна перебувати з 00:00 до 05:00. А закладам громадського харчування дозволено працювати до 23:00. Однак прямої норми, яка встановлює санкції за порушення комендантської години, як і раніше, немає.

"Відповідальність підтягують під дві статті — 210.1 і 185 КпАП. Якщо зупиняють людину під час дії комендантської години, а вона чинить опір — можуть навіть кримінальне провадження зареєструвати [за ст. 342 КК України опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцю]. Що стосується ресторанів, клубів — ті ж самі статті", — говорить Фокусу адвокат Євген Зураджі.

У статті 185 КпАП йдеться про непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. За порушення загрожує штраф від 136 до 255 грн, також можуть притягнути до громадських робіт на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправних робіт на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або відправити під арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

"На практиці судді нерідко закривають провадження за такою статтею, оскільки немає складу злочину", — додає адвокат.

Друга стаття — 210.1 КпАП — порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вона передбачає штраф до 3400 грн для громадян, до 5100 грн — для посадових осіб. При повторному порушенні протягом року штраф збільшиться до 5100 грн для громадян і до 8500 грн — для посадових осіб. Однак вона також із натяжкою працює щодо порушників комендантського часу.

Депутати в липні 2022 року пропонували ввести нову статтю 210-2 "Порушення комендантського часу в умовах дії воєнного стану". Вона передбачає санкції у вигляді попередження або штрафу до 850 грн. За вчинення тих самих дій протягом року, штраф збільшується до 3400 грн. Законопроєкт внесли до порядку денного ВР 5 вересня 2023 року. Однак поки що не голосували.

На практиці, якщо поліцейські зупиняють людину під час дії комендантської години, і вона виявляється військовозобов'язаною, її можуть скерувати до військкомату, каже Фокусу адвокат Олег Леонтьєв.

"Буває, правоохоронці провокують порушників, щоб притягнути за непокору. Якщо немає з собою документів, можуть забрати у відділок до встановлення особи. Якщо людина п'яна, поводиться агресивно, теж можуть притягнути до відповідальності. Але частіше, якщо поліцейські бачать, що людина нормальна, її не карають за порушення комендантського часу", — зазначає експерт.

Нагадаємо, під час комендантської години пересуватися містом можна тільки за спеціальними перепустками. На законних підставах їх видають працівникам сектору безпеки та оборони, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Однак бізнес підпільних спецперепусток налагодили давно. Періодично у ЗМІ висвітлюють скандальні історії, як це було з артистом Віктором Павликом та його "привілеєм" їздити нічним містом.

30 вересня в Києві знову вибухнув скандал — столична блогерка з ніком ta.samaya.devil опублікувала відео, на якому каталася столицею під час комендантської години. Дівчина раніше запевняла, що у неї спецперепустка.