Загострення на фронті: як війна в Ізраїлі вплине на вторгнення РФ в Україну

Раптовий напад ісламістів на Ізраїль і жорстка військова відповідь ЦАХАЛ змінюють напружену обстановку у світі. Відволікання уваги від України провокує ризик наступу Росії. У перший тиждень жовтня ЗС РФ штурмували позиції ЗСУ на кількох ділянках фронту, що може бути початком військової ескалації.

Ізраїль призвав до армії 300 тисяч осіб, рекордна кількість резервістів. Наступний крок — оголошення про наступ після нанесення серії ударів по об'єктах бойовиків ХАМАС у Секторі Газа, заявив головний представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Раптовий напад ісламістів на Ізраїль може сильно вплинути на вкрай напружену міжнародну ситуацію. Більшість воєн на Близькому Сході ставали головним протистоянням Заходу з Іраном і арабським світом. У разі великої війни, головними бенефіціарами якої можуть стати Іран і Росія, місце України залишається незрозумілим.

Республіканці, які виступають за скорочення допомоги Україні, хочуть спрямувати грошові ресурси на вирішення внутрішніх проблем США. Трампісти наполягають на допомозі Ізраїлю, при цьому нечесно користуючись українським фактором, вважає експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Ізраїль поки що не потребує серйозної військової допомоги. Будемо сподіватися, що війни з Іраном та іншими країнами регіону не буде", — прокоментував він Фокусу.

Хара вважає, що зараз США перевіряють на лідерство. В американського президента Джо Байдена з'явився чудовий шанс показати, хто головний у протистоянні як в Україні, так і в Ізраїлі.

"Ресурсів у США вистачить, немає лише політичної волі у частини трампістів у Палаті представників. Для Штатів вливання в Україну — відносно дешевий спосіб зменшити агресивний потенціал Росії", — розповів аналітик.

У разі початку третьої світової війни на Близькому Сході глобальний удар відчують усі країни. За таких розкладів Україна отримає явно менше ресурсів, додає він.

"Зіткнення з Іраном включить кілька арабських країн. Саудівська Аравія і Туреччина можуть перейти на бік Ізраїлю", — зауважив Хара.

У хід пішла сила. Україна та Ізраїль воюють зі світовим тероризмом

Очевидно, що війна на Близькому Сході, як і в Україні, буде довгою, тому плани Армії оборони Ізраїлю і ЗСУ амбітні. Першій потрібно повне знищення військового крила ХАМАС, а другій — підірвати можливості Росії, сказав полковник запасу, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов .

"Україна разом з Ізраїлем борються зі світовим тероризмом — Іраном і Росією. Україні можна було б як символічний жест відправити військовий контингент до Ізраїлю для підтримки ЦАХАЛ. Так ми покажемо різницю у ставленні до проблеми вторгнення, Ізраїль же поводився вкрай стримано", — розповів Фокусу експерт.

За оцінкою Селезньова, Ізраїль раніше намагався спрямувати до конструктивної взаємодії анклав Сектор Газа економічними заходами. Усе це не спрацювало і в хід пішла сила.

"Упевнений, що українські сили оборони і ЦАХАЛ знищать прояв і джерело терору. Повномасштабна війна в Україні та перемога ЗСУ має позбавити РФ можливості проявляти агресію. Завдання складне, але іншого шляху немає", — зауважив аналітик.

Селезньов звертає увагу на значну ескалацію бойових дій в Україні в перший тиждень жовтня. Чернігівська, Сумська та Харківська області постійно потерпають від артобстрілів та авіаударів.

"Ситуація динамічна, загострення вже відбувається. Підрозділи 25-ї армії РФ беруть участь у штурмах на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Важко також на півдні Запорізької області", — підсумував ексспікер Генштабу ЗСУ.

Росія продовжить вторгнення в Україну

Речник Кремля Дмитро Пєсков 9 жовтня сказав, що Росія продовжить так звану СВО в Україні і від подій в Ізраїлі хід повномасштабного російського вторгнення не залежить.

"Там [в Україні] все йде за планом. В Ізраїлі — зовсім інші події. Що стосується ревнивих заяв із Києва, ми неодноразово говорили, що процес накачування "київського режиму" озброєнням увійде в тенденцію на зниження, це неминуче станеться. Технічні способи мають свою межу, гроші мають властивість закінчуватися", — заявив російський представник.

Пєсков також заявив про стурбованість ситуацією навколо Ізраїлю і необхідність повернення конфлікту в мирне русло.

"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, що відбувається навколо Ізраїлю, на Близькому Сході. Ця ситуація потенційно небезпечна розростанням. Звичайно, це предмет нашої особливої стурбованості в ці дні", — процитували його російські ЗМІ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ізраїльські військові прагнутимуть усунути лідера ХАМАС Ях'я Сінвара. Повне винищення терористів буде неминучою платою за вторгнення, сказав представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що війна в Ізраїлі сприяє агресії РФ проти України. Те, що відбувається, відволікає увагу світу від повномасштабної війни.