Війна в Ізраїлі: Іран може зосередити виробництво БПЛА для потреб своїх проксі, — експерт (відео)

За словами Олександра Коваленка, Тегеран може перестати постачати дрони-камікадзе РФ та почати передавати їх ХАМАС, "Хезболі" та іншим бойовикам.

Про можливі наслідки для України з боку ситуації, яка розгортається на Близькому Сході, розповів в ефірі YouTube-каналу Фокус військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт зауважив, що на театрі бойових дій в Україні напад терористів ХАМАСу і початок операції, що розгортає Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), особливо не позначиться.

"По-перше, якщо дійсно розпочнеться масштабна пожежа, Іран може переорієнтувати частково свій військово-промисловий комплекс на підтримку власних проксі", — підкреслив Коваленко.

І додав, що це означає: Іран може зменшити або взагалі припинити постачання Росії безпілотників і спрямувати лінії виробництва "шахедів" класів 136/131 для потреб ХАМАСу, "Хезболи" або сирійських проксі.

По-друге, якщо говорити про підтримку України партнерами і союзниками, то вона не зменшиться.

"Нам виділяються пакети допомоги — по два пакети на місяць. Тож до кінця року приблизно ми забезпечені", — розповів експерт.

Він нагадав, що в Адміністрації президента США Джо Байдена обговорюється надання Україні одноразово 100 мільярдів доларів до 2025 року.

"Це, до речі, значно більше, ніж ми отримали за 2022-2023 роки, тому наразі ми можемо констатувати, що у нас є відповідна допомога від партнерів", — уточнив Коваленко.

Щодо відволікання уваги від України в інформаційному просторі, то звичайно Росія може користуватися цим і поширювати свої наративи про те, що годі витрачати гроші на Україну, що час все вирішувати так званим "мирним шляхом".

"Тобто вони намагатимуться привертати дедалі більше уваги до того, що відбувається на Близькому Сході, але це може спрацювати, якщо там розпочнеться велика війна", — уточнив експерт.

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Чи можлива ланцюгова реакція з Близького Сходу

Захід ще не усвідомив, що він має справу не з локальними агресіями певних країн на чолі з агресивними режимами: Ірану, Китаю, Росії, а з віссю зла, в якій ці країни мають спільні інтереси. Про це в коментарі Фокусу заявив експерт із безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Михайло Гончар, відповідаючи на запитання про можливий розвиток подій після нападу бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Експерт згадав промову президента РФ Володимира Путіна на Мюнхенській безпековій конференції 2007 року, в якій диктатор розкритував однополярний світ, а експерти назвали цю промову оголошенням другої "холодної війни".

Більше читайте в матеріалі Фокуса: "Третя світова війна вже розпочалася: чому західний світ не хоче її помічати".

Нагадаємо, Фокус писав, що 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив: Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, здійсненими терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль. У ХАМАС подякували Кремлю за підтримку.