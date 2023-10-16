"Порахують не всіх": навіщо в Україні проводити електронний перепис населення під час війни

В Україні згадали про електронний перепис населення, незважаючи на війну, що триває. Демографи і фахівці з кібербезпеки скептично ставляться до ідеї. На думку експертів, якісний облік населення можна провести тільки віч-на-віч. А під час війни, порахувати всіх українців просто неможливо.

В Україні знову заговорили про електронний перепис населення. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, країна готова до "нульового" кроку в цьому напрямку — провести верифікацію необхідної інформації та реєстрацію перепису. Крім того, фахівці вже впровадили IT-систему, яка дає змогу збирати інформацію альтернативними шляхами і в режимі реального часу отримувати дані з цифрових носіїв.

"Сьогодні в нас є чітке розуміння, як робити сучасний перепис населення, щоб менше людей ходили по квартирах, і максимум усе було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати усю інформацію через "Дію" в кілька кліків. Тому ми готові до перепису населення", — зазначив Федоров.

Краще — віч-на-віч

Перепис населення в електронному форматі, хоча і здається, на перший погляд, проривним кроком, викликає певний скепсис у демографів. За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової якісний облік можна провести тільки віч-на-віч.

"Що таке електронний перепис населення? Якщо йдеться про перепис онлайн, у світі так не роблять. Навіть там, де є система реєстрів демографічних, все одно час від часу проводять живі опитування. Це важливо, тому що перепис включає близько 30 запитань. І є питання, відповіді на які не можна отримати з інших джерел. Наприклад, якою мовою ви говорите. Інформації із соцопитувань недостатньо. Нам потрібна диференціація за віком, статтю, етнічною приналежністю. Це світова практика, і не думаю, що ми розумніші за всіх", — міркує в бесіді з Фокусом Лібанова.

Експерт додає, що фахівці мають питання і до технічної частини. Наприклад, як залучити населення до перепису онлайн? Адже не кожен готовий витратити щонайменше пів години, відповідаючи на запитання в "Дії". Крім того, не всі українці користуються застосунком, і навіть не в кожного є для цього смартфон. Особливо, що стосується більш вікового населення країни.

Лібанова додає, що провести перепис населення під час війни неможливо, тому що оцінити кількість людей, їхній вік, місце проживання і великий обсяг іншої інформації вдасться тільки на повністю підконтрольних територіях України.

"Потрібно виключити також прифронтові території. І тоді виникає питання, який сигнал ми посилаємо людям, які живуть на окупованих територіях? Вони не українці? Також я не впевнена, що ми отримаємо достовірну інформацію про чоловіків призовного віку. А що робити з тими, хто виїхав за кордон через війну? Так, ці люди оформили тимчасовий захист, але я не впевнена, що всі вони живуть там, де зареєстровані. Крім того, не думаю, що нам дадуть доступ до цієї інформації. І найголовніше — навіщо це робити? Зараз за допомогою технологій можна оцінити чисельність населення і віковий склад. Але тут теж відкритим залишається питання про чоловіків призовного віку. Решту можна зробити тільки після завершення війни", — підкреслила Лібанова.

Ризиків чимало

Експерти у сфері кібербезпеки кажуть Фокусу, що теоретично провести електронний перепис населення нескладно, якщо йдеться про кількість людей, які зараз проживають в Україні. Подібний експеримент влада випробувала 2019 року. Йшлося про електронну оцінку населення під керівництвом тодішнього міністра Кабміну Дмитра Дубілета. Ексчиновник називав традиційний офлайн-облік занадто дорогим. Під час оцінки використовували три методи: зокрема, дані мобільних операторів, соцопитування, інформацію з держреєстрів. Соціологи були не в захваті від експерименту.

Електронна система перепису населення, на думку фахівців, має бути побудована на сучасних технологіях, порівнянних за складністю з так званим "штучним інтелектом". Така система має зробити правильний висновок, отримавши дані з бази реєстрації місця проживання, бази народження-смерті, реєстрації-розірвання шлюбу, даних податкової, прикордонників, військкомату, ЖЕКу, фіскальних чеків, декларацій, судів, транспортних компаній і безлічі інших. Але вже на цьому етапі виникає безліч запитань. По-перше, не всі дані оцифровані. По-друге, що робити з українцями, які під час війни тимчасово проживають за кордоном. Вони одружуються, на світ з'являються діти, при цьому не завжди цю інформацію реєструють у консульських установах.

"Такі системи найскладніше надійно захистити. Система "електронного перепису населення" матиме доступ до максимальної кількості баз даних, тому буде надзвичайно привабливою ціллю для злочинців усіх мастей, починаючи від шахраїв і закінчуючи ворожими спецслужбами. А як вітчизняні чиновники вміють захищати бази даних — ми всі знаємо, що безліч підпільних майданчиків і ТГ-каналів продають багато різних баз даних. Наприклад, у січні 2022 року стався масштабний "злив" 30 Гб даних із "Дії", якого в Мінцифрі досі навіть не визнали", — міркує в бесіді з Фокусом експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

Експерт зазначає, що більшість державних реєстрів працюють на базі застарілих технологій, а інформацію з них регулярно "зливають" і продають на чорному ринку. Крім того, немає інформації про ступінь досконалості самої системи електронного перепису: на яких принципах, алгоритмах, підходах, технологіях вона побудована. І чи існує, наприклад, можливість оператору системи самостійно вносити зміни в результати "електронного перепису". Щоб унеможливити таку можливість, він має бути повністю прозорим для всіх. А ось із цим у сучасній Україні великі проблеми.

Нагадаємо, Державна служба статистики України проводила облік населення 2001 року. За правилами ООН, перепис проводять кожні 10 років, але з 2011 року процес переносили кілька разів — спочатку через брак бюджетних коштів, потім через війну РФ проти України. Черговий перепис населення планували провести в лютому 2023 року. Президент України Володимир Зеленський говорив, що облік населення проведуть за підтримки компанії Apple, а за електронним переписом піде впровадження електронного голосування на виборах, але через повномасштабне вторгнення Росії від планів відмовилися.