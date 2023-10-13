Перший цифровий крок: як Україна готується до перепису населення

Мінцифри, готуючись до е-перепису населення, вже впровадило IT-систему, яку використовує також один зі світових фінансових інститутів, і розпочинає реалізацію "нульового" етапу підрахунку населення.

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Україна вже має технології для того, щоб провести електронний перепис населення. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, 12 жовтня.

Чиновник підтвердив, що його міністерство вже щонайменше рік працює над тим, щоб реорганізувати Держстат в ІТ-компанію, якій буде під силу в режимі реального часу збирати необхідну актуальну інформацію.

"Ми впровадили зараз IT-систему, яку використовує також один зі світових фінансових інститутів. Вона дає змогу збирати інформацію альтернативними шляхами та в режимі реального часу отримати інформацію з цифрових носіїв, сканувати, моніторити, порівнювати тощо", — пояснив Михайло Федоров.

Він також повідомив про те, що Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволяє проводити нульовий етап перепису. На цьому етапі в реєстрах відбуватиметься верифікація необхідної інформації та реєстрація перепису.

"По суті, це такий цифровий перший крок, коли ми будемо розуміти кількість людей, певну структуру і так далі в різних розрізах. Починають умовно тільки ІПН вносити й підтягується інформація з демографічного реєстру інша і немає тоді дублювання даних у реєстрі.", — уточнив очільник профільного міністерства.

Електронний перепис населення в Україні: що відомо

Готуватися до першого в Україні електронного перепису населення планували 2022 року. Принаймні такі плани озвучив наприкінці грудня 2021 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Завдяки цифровізації, ми показали, що держава може бути людяною, зрозумілою і прислухатися до потреб людей. Наступного року ми запустимо ще більше крутих проєктів [...] почнемо реалізовувати проєкт перепису населення", — сказав очільник профільного міністерства.

У цьому уряду мала допомогти компанія Apple. Восени 2021 року підписано важливий меморандум між Мінцифрою та технологічним гігантом, за умовами якого профільне міністерство могло орендувати обладнання Apple для проведення перепису населення, запланованого на 2023 рік.

Нагадаємо, у липні 2022 року Верховна Рада затвердила терміни проведення перепису населення. За відповідне рішення проголосували 237 нардепів. Тепер перепис населення України проводитимуть не рідше ніж один раз на десять років, а встановлювати дату і строки проведення буде Кабінет міністрів.

Крім того, у грудні 2019 року в Україні вже проводили електронний перепис із використанням даних мобільних операторів і держреєстрів. За результатами з'ясувалося, що населення України становить майже 37,3 млн осіб, це дані без урахування населення окупованих районів Донбасу і Криму