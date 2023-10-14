"Фінал наступного року": експерт розповів, скільки ще економіка РФ протягне війну (відео)

За словами провідного економічного фахівця Андрія Новака, закінчення вторгнення в Україну залежатиме від кількох чинників. Усе залежить від того, хто перший збунтується — еліта Кремля чи народ.

Активні бойові дії завжди супроводжуються великими витратами з бюджету і російська економіка не стала винятком. Провідний економічний фахівець і голова благодійного фонду "Нова Країна" Андрій Новак у коментарі Фокусу розповів, скільки ще може протягнути Росія.

За його словами, навіть якщо всередині РФ станеться дефолт, то вони не будуть його визнавати публічно. Водночас, фактично він уже настав, адже Кремль не виконує свої боргові зобов'язання.

"Станом на зараз, дефіцит російського федерального бюджету почався на початку цього року. Це коли їхні витрати більші, ніж їхні доходи, зокрема від газу, нафтодоларів і газодоларів. Ця дефіцитність зростає в них із місяця в місяць, із кварталу в квартал практично в геометричній прогресії. Скільки вони можуть витримати? Приблизно стільки, скільки готовий терпіти російський народ. За принципом "хоч каміння з неба", як ми чули", — заявив Андрій Новак.

Окремо експерт розповів про ще один сценарій. Це може тривати доти, доки ці втрати готові нести політичні та бізнес-еліти Російської Федерації. За попередніми даними вони втратили вже сотні мільярдів доларів, однак попри це не поспішають говорити з Кремлем про закінчення війни. Залишилося чекати, що перше запалиться: еліта чи народ.

"Це може бути цього місяця, може через півроку, а може бути через рік. Економічно РФ не витримує цього темпу війни вже зараз. Так, їм вдалося налагодити виробництво іранських "Шахедів", однак це один з елементів, який на фронті не відіграє жодної ролі. Вони обстрілюють мирну цивільну інфраструктуру, проте на фронті вони не відіграють ролі", — продовжив Андрій Новак.

Також кращого залишає бажати стан російського озброєння, адже ЗСУ і в цій сфері завдають колосальних втрат противнику, а поповнювати їх практично нічим, адже виробництво зупинилося через санкції. Уся електроніка та чипи західні. Такий негатив із кожним днем буде лише наростати, продовжує експерт.

Від себе Андрій Новак також додав, що Росія економічно може витримати тільки рік, це максимум. Протягом цього часу будуть введені додаткові санкції і ЗСУ продовжать завдавати втрат ЗС РФ. Не можна забувати і про постачання винищувачів F-16, які також погіршать хитке становище противника.

"Ті, хто говорять про війну на 10 років. Ну ви чого. Навіть Радянський Союз, невелика в порівнянні війна в Афганістані на 10 років, який результат? Динаміка свідчить про те, що Україна дедалі сильніша і сильніша, у всіх аспектах, а Росія дедалі слабша і слабша. Ось ця динаміка взаємна, я думаю, що фінал буде все-таки наступного року" — продовжив провідний економічний фахівець.

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Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що Росії стає дедалі важче утримувати свою армію і найближчим часом економіка може впасти ще на 25%. За словами економіста Ендою Ліліко, економіки, які перебувають у стані війни, часто знаходять спосіб протриматися довше, ніж можна подумати. Наприклад, за рахунок секторів, пов'язаних з оборонною промисловістю.