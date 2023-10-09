"Все для фронту": російська економіка все більше переходить на військові рейки, – NYT

Кремль зміг адаптуватися й постійно вливає кошти в оборонну сферу, однак експерти зазначають, що ВВП — не показник добробуту російської економіки. Росіяни відчувають зростання цін, курс рубля падає.

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Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Проте зараз економіка країни все більше переходить на військові рейки. Про це повідомляє The New York Times.

У РФ досі називають повномасштабне вторгнення в Україну "спеціальною воєнною операцією", але попри цей факт, економіка все більше мілітаризується навколо війни. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повторив радянське гасло Другої світової "Все для фронту". Відтак на 2024 рік у РФ планують закласти третину всіх витрат від бюджету на "національну оборону". На війну окупанти планують виділити 109 млрд доларів. Також вдвічі збільшується загальне виробництво РФ у оборонній сфері — 6% замість 3%.

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Економіка РФ змогла адаптуватися попри значний розрив економічних звʼязків з ЄС та санкції. ЄС був найбільшим торговельним партнером для РФ й він теж переорієнтувався. США використали свою фінансову могутність, щоб заморозити сотні мільярдів доларів російських активів у світі.

Проте через 19 місяців повномасштабної війни, економічна картина у РФ неоднозначна. Російська економіка виявилась стійкішою, Кремль знайшов покупців на свою нафту. Також швидко вливаються гроші для фінансування оборонки. У РФ завіряють, що зростання російської економіки буде 2,5%, що більше ніж ЄС, та ймовірно, США. Проте експерти попереджають, що показник ВВП не є показником добробуту у РФ.

"Коли країна перебуває у стані війни, валовий внутрішній продукт є досить поганим показником добробуту", — заявила Лаура Соланко, старша радниця Інституту економіки з перехідною економікою банку Фінляндії.

Наприклад, курс рубля до долара впав до 100, що збільшує інфляцію та підвищує тривожність серед населення. Підвищення державних витрат і запозичень серйозно підсилило і без того перегріту економіку. Центральний банк швидко підвищив процентні ставки до 13 відсотків влітку, оскільки річна інфляція продовжувала зростати.

Майже половина росіян заявила, що вони відчувають підвищення цін на продукти, ліки та будівельні матеріали. Також з РФ продовжують виводити гроші з країни.

Нагадаємо, 5 жовтня Зеленський припустив запровадження санкцій проти ядерної галузі Росії.

9 жовтня у британській розвідці повідомили про те, що РФ почала збирати дрони-камікадзе Shahed.