Боязнь терактів і вбивств: як зміниться ставлення до мігрантів у Європі через війну в Ізраїлі

Захід вимагає від Єгипту приймати палестинських біженців, але Каїр погрожує переправити їх до Європи. Питання, що робити в разі евакуації із Сектора Гази понад 2 мільйони людей, тривожить багатьох західних політиків.

Війна Ізраїлю з ісламськими бойовиками ХАМАС може вплинути на Європу. Нова хвиля біженців ризикує захлеснути країни ЄС і настрій переїжджаючих виявиться не цілком доброзичливим.

Польський депутат Європарламенту Адам Бєлан передрікає посилення міграційного тиску на Європейський Союз. ЄС чинитиме тиск на міжнародні організації, щоб вони забезпечили всі механізми переселення мігрантів.

Спільний кордон із Сектором Газа, де ведуться активні бойові дії, крім Ізраїлю має Єгипет. США та їхні союзники на Заході вимагають пропускати палестинців через контрольно-пропускний пункт Рафах, але Каїр вочевидь боїться цього, кажуть високопосадовці з Єгипту газеті Financial Times.

"Ви хочете, щоб ми прийняли мільйон біженців? Добре, ми відправимо їх до Європи. Ви сильно дбаєте про права людини, так приймайте їх. Єгиптяни дуже злі через тиск Заходу щодо біженців", — різко відреагував співрозмовник видання.

Тиск Заходу на Єгипет посилюватиметься в міру посилення військової операції ЦАХАЛу, у Газі проживають 2,3 мільйона осіб, що майже вчетверо перевищує населення Синайського півострова.

"Палестинські біженці в Лівані та Йорданії провели десятиліття в цих країнах без будь-яких перспектив повернутися до своїх сіл і міст", — каже аналітик Міжнародної кризової групи Майкл Вахід Ханна.

Страх терактів і вбивств. Чого чекати Європі від мігрантів?

У Польщі на нещодавньому референдумі громадян країни запитували, чи підтримують вони ідею прийняття нелегальних іммігрантів із країн Близького Сходу та Африки за примусовим механізмом переселення від європейських бюрократів. Уряд Польщі разом з Угорщиною тривалий час виступав проти міграційного пакту Брюсселя, зазначають аналітики "Радіо Свобода".

Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина під час міграційної кризи 2015 року відмовилися приймати біженців із Близького Сходу. На думку керівника програми "Демократія і громадянське суспільство" Інституту суспільних справ Філіпа Паздерського, поляки по-різному ставляться до тих, хто прибув з України, Білорусі та з інших регіонів світу.

"Поляки з більшою охотою готові прийняти або допомогти біженцям і мігрантам із сусідніх країн. У випадку з мігрантами з Центральної Азії або Африки, бажання допомогти їм набагато менше... Люди бояться чужорідного, чужих, яких вони не розуміють і не зустрічали раніше", — пояснив він.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що не спостерігає проблеми і фактів масового прибуття біженців із Сектора Гази до Євросоюзу.

"Не бачу, щоб палестинці масово збиралися їхати із зони бойових дій до Європи. Щодо ризику терактів і силових акцій: силові протистояння в європейських країнах відбуваються постійно, і не тільки з палестинцями або арабами, які підтримують Палестинську державу. Протистояння бувають з анархістами, лівими, нацистами, жовтими жилетами тощо", — сказав фахівець Фокусу.

Схожа проблема спостерігалася на початку російської військової операції в Сирії. Повітряно-космічні сили РФ 30 вересня 2015 року завдали перших авіаударів по території країни.

"Велика кількість сирійських біженців тоді опинилися в Європі. Поява мігрантів викликала хвилю ісламофобії та нацизму. Це було стратегічне завдання президента РФ Володимира Путіна", — додав експерт.

Мігранти з Африки та Близького Сходу як зброя Росії

Російська кампанія в Сирії призвела до значного потоку біженців, але їх було менше мільйона, і здебільшого вони залишилися в Туреччині. Але навіть ті, хто проник до Європи, створили там чимало проблем, каже Фокусу експерт з безпеки відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Михайло Гончар.

"Проблема в тому, що в самому Євросоюзі немає єдності щодо питання що робити з біженцями. Низка країн виступають проти підходу Брюсселя і розподілу квот. Негативний досвід із сирійськими мігрантами, нещодавній розстріл шведських уболівальників прихильником ІДІЛ... Ситуація буде загострюватися", — попередив він.

Росія в будь-якому разі використає нову хвилю міграції у своїх інтересах. Нестабільність на Близькому Сході їй на руку, як і проблеми в низці неблагополучних країн Африки, додав Гончар.

"Маршрут через Лівію в Італію дуже добре відпрацьований. Якщо навіть половину населення Сектора Газа витіснять, для Європи це буде катастрофа. І загроза тероризму, і протести. Це призведе до електоральних симпатій маргінальних партій, які виступають з антимігрантськими та проросійськими ініціативами", — підсумував експерт.

Зазначимо, що глава німецької Європейської народної партії Манфред Вебер прямо заявив про ризик проникнення в ЄС разом із біженцями, терористів ХАМАС. За його словами, в Європі присутні різні точки зору з питання прийняття мігрантів.

"На зовнішніх кордонах ЄС необхідно суворо перевіряти, чи є мігранти, які прибувають, можливими терористами або прихильниками ХАМАС. Їх треба зупиняти відразу. Терор ХАМАС спрямований проти Ізраїлю і західних цінностей", — зауважив політик.

Нагадаємо, мільярдер і засновник Space X Ілон Маск раніше натякав на необхідність Європи готуватися до "громадянської війни", якщо війна Ізраїлю з ХАМАС затягнеться.

Фокус раніше писав про ставлення деяких польських політиків до підтримки українських біженців. На думку депутата Артура Дзямбора, частину соцвиплат здійснювали "бездумно".