"Хрестовий похід" Кремля: навіщо в Росії створюють православні ПВК і як вони воюють в Україні

Прихована мобілізація в Росії набирає масштабів — на війну в Україні набирають не тільки найманців і ув'язнених, а й релігійних фанатиків. Московський патріархат відкрито заохочує створення приватних військових компаній: на базах церков облаштовують полігони, де вчать воювати дітей і дорослих.

Російська православна церква створює приватні військові компанії (ПВК) — "добровольців" набирають і готують єпархії на місцях. Найманців відправляють на війну в Україні після попередньої підготовки, заявили в Службі безпеки України.

Одна з ПВК називається "Андріївський хрест" і діє на базі Кронштадтського морського собору в Петербурзі. У храмі священнослужителі вербують вірян для участі у складі окупаційних військ. Перевагу віддають чоловікам, які служили у військових підрозділах РФ і мають бойовий досвід.

Курс військово-тактичної та вогневої підготовки ведуть інструктори російських спецслужб на території собору і на спеціальних полігонах. Гроші православним ПВК, як стверджують у СБУ, дають фінансово-промислові групи РФ, близькі до президента Володимира Путіна. Для перерахування коштів використовують рахунки РПЦ для благодійних внесків і пожертвувань на "будівництво" храмів.

Про створення першої ПВК при православній церкві російські ЗМІ писали ще в листопаді минулого року. Уже тоді на базі ПВК "Андріївський хрест" навчали мобілізованих з благословення настоятеля Морського собору в Кронштадті Олексія Ганьжина.

"Паралельно з підготовлених у центрі бійців (і не тільки) збирають добровольчі батальйони. Пташенят учебки "Андріївський хрест" хоче відправити в зону СВО під власним стягом", — вказували пропагандисти.

Провал мобілізації? Чому Росія відправляє на фронт церковні ПВК

Створення приватних військових компаній РЦП свідчить про провал мобілізаційних заходів у Росії. Кремль дедалі частіше змушений проводити прихований набір у збройні сили, сказав Фокусу представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

"Що стосується цих угруповань, істотно на ситуацію на фронті вони не вплинуть. Є ознаки того, що російський терористичний режим використовує всі методи так званої гібридної мобілізації. Для рекрутингу на геноцидну війну в Україні, використовують не лише найманців та ув'язнених, а й нову аудиторію — релігійних фанатиків. Робиться все можливе, щоб уникнути офіційної мобілізації та продовжити приховану", — уточнив він.

На думку представника ГУР, Москва використовує інституції, які мають проповідувати любов до ближнього та інші християнські цінності.

"Але оскільки РПЦ — це не церква, а філія російських спецслужб, використовується і вона для підтримки геноциду українців, які робить Росія", — наголосив Юсов.

Російське видання "Блокнот" раніше писало про концепцію ПВК "Андріївський хрест". Людей готують перед мобілізацією в армію РФ для "виживання у важких умовах військових дій". Також вони зобов'язані домагатися перемоги за будь-яку ціну.

Парафіяни Морського Микільського собору в Кронштадті ще 2017 року створили навчальний центр, де готували військових для служби в армії і в різних ПВК. Координаційний директор ПВК "Андріївський хрест" Володимир Хільченко зазначив, що в проєкті брали участь колишні спецпризначенці.

"Ми плануємо створювати добровольчі батальйони і сподіваємося, що це буде наш внесок у СВО. Центр може навчати від 70 до 100 осіб, курси військової підготовки тривають 30 днів. Брати участь може будь-хто з вулиці, хто збирається в СВО", — розповідав Хільченко.

Настоятель Морського собору в Кронштадті заявляв, що "Андріївський хрест" — це не ПВК. При соборі є курси початкової військової підготовки для дітей. Навчають і дорослих, які хочуть воювати в Україні.

"Андріївський хрест" — це суспільство, звісно. Є парафіяни, які спонсорують нас, але люди ж ідуть на захист нашої вітчизни. Це не військова компанія, ми займаємося цим із 2017 року. Уже п'ять років у нас проходять заняття з дітлахами і дорослими. Готуємо їх перед армією, щоб вони вміли виживати", — пояснив церковник.

Священики керують ПВК

РЦП уже була помічена у створенні військових підрозділів, які воювали в Україні. Прикладом є "русская православная армия" (РПА), створена в травні 2014 року під час початку війни на Донбасі, каже Фокусу генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"У Росії формально немає ПВК, вони заборонені законом. Дійсно, віряни з РПА були помічені в боях. Навіть затримували церковнослужителя з хрестом, у рясі та з автоматом. Зв'язки РЦП з армією і спецслужбами дуже міцні. Не здивуюся, якщо командирами релігійних підрозділів будуть священики", — зазначає військовий експерт.

Ягун нагадує, що багато російських священиків, перед отриманням духовного сану, навчалися у військових училищах і співпрацювали зі спецслужбами.

"Наприкінці 90-х колишні політруки не знали, куди йти і масово обирали церковну дорогу. РПЦ розкрила для них обійми, багато таких і в Україні. Зрозуміло, що риторика Гундяєва [патріарха РПЦ Кирила] призведе до участі православних у війні. Цікаво, що тепер скажуть фанати московського патріархату в Україні з приводу війни з братами по вірі", — підсумував генерал-майор.

Нагадаємо, у Росії діє ПВК "Редут", її використовують для розв'язання проблем із мобілізацією. ПВК підпорядковується силовим структурам Росії і фінансується з бюджету.

А в Білорусі діє ПВК "ГардСервіс", у якій перебувають колишні "вагнерівці". Компанія з'явилася в червні 2020 року і спочатку позиціонувала себе як приватне охоронне підприємство.