"Інтереси абсолютно розходяться": якою насправді була мета візиту Путіна в Китай (відео)

Москва прагне створити "альтернативний політичний центр впливу" з Пекіном. Водночас, зі слів експерта, у КНР бачать Росію лише "молодшим партнером" та грають одразу "на кількох шахівницях".

17 жовтня президент РФ Володимир Путін прилетів у Пекін, де зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про те, чого насправді прагнув від цього візиту голова країни-агресорки, у коментарі Фокусу 20 жовтня розповів капітан Збройних Сил України Тарас Березовець.

"Реальна мета візиту Путіна до Китаю — забетонувати, зафіксувати створення нової, альтернативної Вашингтону, вісі Пекін-Москва-Тегеран. Це стратегічна мета Путіна — вивести Росію з-під режиму санкцій", — підкреслив він.

Зі слів капітана ЗСУ, президент РФ хоче створити "альтернативний політичний центр впливу". Водночас він розуміє, що керівництво КНР також одержиме ідеєю перетворити Китай на "наддержаву".

"Питання тільки в тому, що інтереси Китаю та Росії тут абсолютно розходяться. Тому що Китай не бачить Росію повноцінним партнером та не прагне, щоб вона стала "наддержавою". Він хоче зробити Росію молодшим партнером, але усе це лишається за дужками цих перемовин", — зазначив Березовець.

Він пояснив, що наразі Пекін грає "на кількох шахівницях" одночасно. Це йому дозволяють ресурси та високий інтелектуальний рівень керівництва, здатного прораховувати наперед свої кроки.

"У випадку з Росією — це все ж таки ситуативна гра. Путін неодноразово доводив, що він є поганим стратегом, але гарним тактиком", — додав експерт.

Капітан ЗСУ завірив, що голова Кремля може прораховувати наслідки своїх дій на два роки вперед, але у випадку повномасштабного нападу ЗС РФ відверто помилився.

Окрім того, зі слів Березовця, важливим аспектом є присутність на зустрічі лідерів у Китаї прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Це, треба визнати, великий успіх саме китайської дипломатії — не російської. Тому що Орбан приїхав не до Москви, він приїхав до Пекіна", — наголосив експерт.

Він пояснив, що Пекін прагнув продемонструвати свою здатність реалізовувати власні стратегії, враховуючи й інтереси країни-члена ЄС та НАТО. Водночас, на думку Березовця, зустріч у Китаї створила проблеми для Брюсселя, вимушеного реагувати на зроблені Орбаном заяви.

Коментар Тараса Березовця (про перемовини Росії та Китаю — з 0:33)

Візит Путіна в Китай: що вже відомо

17 жовтня президент Росії Володимир Путін прилетів у Китай, де три години спілкувався з головою КНР Сі Цзіньпіном. За результатами перемовин лідер РФ заявив, що країни мають "конкретний" план співпраці та домовились про "масштабні заходи".

На зустрічі з Путіним у Пекіні був присутній прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Він під час розмови назвав війну в Україні "військовою операцією" та зробив спільне фото з лідером країни-агресорки. В адміністрації відповіли на критику, що президент США Джо Байден також неодноразово бачився з Путіним.

В українському МЗС вже висловились щодо участі Орбана в перемовинах у Китаї. Міністр Дмитро Кулеба виразив сподівання, що угорський чиновний "принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".