"Це прорив": військовий експерт оцінив домовленості Румунії та України (відео)

На думку кандидата філософських наук Валентина Гладких, одним переконаним і послідовним союзником України на міжнародній арені стало більше.

Нещодавно відбулися важливі домовленості між Румунією та Україною. Вони стосуються насамперед саме військової сфери. Про те, чи можемо ми вважати, що Румунія стане для України другою Польщею у військовій та економічній допомозі, розповів експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" в галузі військових питань, кандидат філософських наук Валентин Гладких в ефірі YouTube-каналу Фокус.

"Ну, я не думаю, що Румунія стане другою Польщею. Тому що Польща, це Польща, а Румунія, це Румунія. Просто ми можемо сказати, що одним переконаним і послідовним союзником України на міжнародній арені стало більше", — сказав ,Гладких.

На думку експерта, це тим паче важливо, бо тривалий час Румунія була для України серйозним опонентом, принаймні на рівні регіональної політики. Валентин Гладких навів як приклад складний поділ шельфу Чорного моря між Україною та Румунією.

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"Це велике досягнення на зовнішньополітичній арені, і я схильний вважати, що це буде дуже серйозний напрямок для стратегічного співробітництва. Тобто, це не замість Польщі, а разом із Польщею. Тобто Польща — це в одному напрямку, а тут — Румунія. І я думаю, що цей візит [президента України Володимира Зеленського до Румунії], його значення важко переоцінити", — додав експерт.

Під час візиту Зеленського до Румунії, про який згадав Валентин Гладких, обговорювалася співпраця з багатьох питань. Зокрема:

військово-технічна сфера;

передача Україні зброї;

підготовка українських пілотів;

економічне співробітництво;

створення економічних коридорів, зокрема для експорту української сільгосппродукції.

"Якраз із цими товарами ми зіткнулися з певною турбулентністю у відносинах із нашими іншими сусідами, зокрема, з Польщею. Тому, безумовно, це своєрідний прорив", — наголосив експерт.

На думку Гладких, посилення співпраці між Україною та Румунією потрібно розглядати саме в регіональному контексті.

Нагадаємо, Румунія встановить на кордоні з Україною нову систему захисту від дронів. За інформацією журналістів, це буде одна з найефективніших систем боротьби з БПЛА в Європі.

Раніше Фокус писав, що в МЗС Румунії визнали, що війна в Україні торкнулася їхньої країни. Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску зазначила, що РФ порушує румунський повітряний простір і ставить під загрозу жителів країни.