Румунія встановить на кордоні з Україною нову систему захисту від дронів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, це буде одна з найефективніших систем боротьби з БПЛА в Європі.

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Румунія незабаром отримає нову технологію боротьби з дронами від кількох держав, яка буде встановлена в країні на кордоні з Україною. Про це 20 жовтня написав румунський портал HotNews, посилаючись на джерела в уряді.

Рішення про встановлення сучасної системи захисту від безпілотників, імовірно, було ухвалено після низки інцидентів із падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.

Журналісти повідомляють, що в найближчий період між урядами низки країн буде укладено деякі угоди G2G, очевидно, за згодою НАТО. Це буде одна з найефективніших систем боротьби з дронами в Європі.

Падіння безпілотників у Румунії

4 вересня іранські дрони-камікадзе Shahed впали на території Румунії. Здетонували безпілотники, запущені вночі збройними силами РФ для ударів по Одеській області. Речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив, що це "чергове підтвердження" загрози з боку Росії для інших країн.

7 вересня влада Румунії заявила, що жителів села Плауру біля Ізмаїла мають намір переселити через російські обстріли. Місцеві жителі повідомили, що російські безпілотники, які атакують український Ізмаїл, літають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько. "Коли ти лягаєш спати, ти не знаєш, чи прокинешся ти вранці", — розповів один із жителів румунського села Плауру Марсель Ніце.

Раніше, 6 вересня, президент Румунії заявив, що, якщо підтвердиться виявлення частин безпілотника РФ на території Румунії, це буде "серйозним порушенням".

Крім цього, 5 жовтня повідомлялося, що НАТО надасть Румунії більше систем ППО для посилення захисту від дронів на кордоні з Україною.