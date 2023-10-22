Паливо дорожчає? Експерт розповів, як війна в Ізраїлі змінює ціни на нафту

Бойові дії між ЦАГАЛом і ХАМАСом не настільки великі, щоб впливати на світовий енергоринок. Росія також не змінює ситуацію, оскільки вимушено продає Китаю та Індії нафту за мізерними цінами, вважає економіст Андрій Новак.

Бойові дії в Ізраїлі поки що не вплинули на збільшення світових цін на паливо. Виробників і постачальників ресурсів, як і запасів сировини, вистачає, сказав в ефірі YouTube-каналу Фокус голова благодійного фонду "Нова Україна", економіст Андрій Новак.

Масштаби бойових дій між ЦАГАЛом і ХАМАСом не ті, щоб вплинути на світовий енергоринок, оцінив ситуацію експерт.

Росія не отримає вигоди з палестино-ізраїльського конфлікту, вважає Андрій Новак

Росія, як зазначив Новак, не отримає вигоду зі збройного протистояння та можливих змін цін на ринку палива, оскільки європейський ринок для неї закритий.

Продажі російського палива на азійський та інші ринки відбуваються за демпінговими цінами, додав Новак.

"Китай та Індія користуються моментом, скуповуючи в Росії енергоресурси за дуже низькими цінами. Москва не отримає нічого від збільшення цін", — пояснив фахівець.

Фокус раніше писав про поступове зниження ціни на бензин в Україні. Вартість пального залежить від припинення його розмитнення на молдавському та болгарському напрямках, кажуть експерти ринку.

Нагадаємо, що в Європу продовжує потрапляти російська нафта. ЗМІ з'ясували, що Німеччина купує її в Казахстані через компанію Rosneft Deutschland, дочірнє підприємства "Роснефти".