Дешеві, але небезпечні для ППО. Чим дрони "газонокосарки" відрізняються від іранських "мопедів" Shahed?

У вихідні ЗС РФ намагалися атакувати Київ так званими "дронами-газонокосарками". Звук "нових" БПЛА можна сплутати з мотоциклом, що проїжджає, і навіть автомобілем. Але речник Повітряних сил ЗСУ підкреслює, що це не перші низькоякісні російські безпілотники і для української ППО, збивати їх не складніше ніж інші цілі.

Російські військові пізно ввечері 22 жовтня запускали ударні дрони, у кількох районах Києва та області чули вибухи. Очевидці звертали увагу на новий звук їхнього прольоту, який цього разу звучав не як "мопед", а як "газонокосарка".

Технічні характеристики і модель дронів невідомі. OSINT-аналітики у вересні цього року показували відео випробувань поліпшеної версії іранського Shahed-136 з турбореактивним двигуном. Дальність його польоту знизили, але значно підвищили швидкість, щоб ефективніше долати системи ППО.

Розробники стверджували, що у БПЛА не буде звуку мопеда, тому навряд чи 22 жовтня запускали поліпшену версію Shahed. У відкритих джерелах і Telegram-каналах публікують фотографії двигуна "дрона-газонокосарки".

Фото: Telegram

Такі двигуни продаються на ALiExpress приблизно за 18 тисяч гривень, повідомили користувачі.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив про застосування ЗС РФ дронів із найпростіших двигунами з ALiExpress і кількома кілограмами вибухівки.

"У Росії є багато різних БПЛА, які вони виробляють. Цей тип безпілотника зібрали з деталей, куплених на ALiExpress, але в цьому немає нічого наднового або наднебезпечного. Не варто говорити, що це "нова небезпека" і "складна мета" — це абсолютно не так. У нас війна і в бій іде все, що, умовно, попадеться під руку: якщо можна купити двигуни на ALiExpress — купують і збирають БПЛА", — заявив спікер Повітряних сил у спілкуванні з Фокусом.

"Дрони-газонокосарки" перевантажують ППО і руйнують винищувачі

Завдання "безпілотників-газонокосарок" може бути бойовим і розвідувальним. Також їх запускають як фальш-цілі, зазначив Юрій Ігнат.

"Новітніх технологій у ньому немає. Збивати його складніше? Ні. Різниці, що збивати для наших ППО немає — ціль є ціль, метал, який летить і його видно. Росіяни не раз робили подібні БПЛА", — зауважив він.

Крім цього, ЗС РФ можуть перевантажувати "газонокосарками" українські системи протиповітряної оборони, додає український військовослужбовець, засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов.

Схожу тактику застосовують бойовики ХАМАС проти ЦАХАЛ, запускаючи дешеві саморобні ракети і БПЛА. А збивають їх у відповідь дорогими ракетами системи ППО "Залізний купол".

"Завжди, в усі військові часи був розмін дешевої зброї на дорогу. Якщо остання закінчується, а у вашого противника залишається дешева — ви програєте", — пояснив експерт Фокусу.

Інтерес становить не тільки дешевий двигун "газонокосарки", а й електроніка, яку росіяни поставили в нього для проходження українських засобів РЕБ. За словами Касьянова, жодної спеціальної електроніки, крім антен типу "Комета-М", на дрони не ставлять.

"Зауважу, що товари на ALiExpress не означає, що вони нікому не потрібні. Електронний майданчик надає все для збирання дронів-камікадзе і навіть ракет. Різниця в якості, наприклад, мотор може бути малоресурсним і прослужити 50 годин. Але дрону-камікадзе, який летить максимум 10 годин, однаково який мотор", — пояснив фахівець.

Такий дрон коштує в рази дешевше за Shahed, але загроза від нього чимала. При влучанні у винищувач він здатний сильно його пошкодити, розповів Касьянов.

Мотоцикли та автомобілі заважають

Жителі деяких районів Києва ввечері 22 жовтня повідомляли про звуки прольоту БПЛА, але переплутали їх із мотоциклами, сказав Фокусу військовослужбовець ЗСУ, фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш".

"Почали розбиратися. Виявилося, що колона байкерів, яка проїхала містом, ввела в оману. Напевно, не варто їздити в темний час доби зайвий раз на машинах із гучним мотором або мотоциклах, щоб не нервувати людей", — підкреслив військовий.

Фахівець вважає, що за фотографіями залишків БПЛА в соцмережах важко сказати, які це були дрони.

"Уже не раз були випадки, коли до нас прилітали російські саморобні БПЛА. І ми до них відправляли саморобні", — зазначив він.

Запуски дронів відстежують засоби ППО, звукові датчики цілей і візуальні контакти. Усі вони використовуються українськими військовими, але гучні машини і мотоцикли можуть створювати перешкоди звуковим датчикам, підсумував "Флеш".

Нагадаємо, у Румунії вирішили встановити нову систему боротьби з ударними дронами на кордоні з Україною. На початку вересня іранські дрони падали на румунській території.

Фокус раніше писав про успішну атаку ЗСУ по військовому табору росіян біля аеродрому "Халіно" в Курській області. Дрони вражали цілі в районі села Постоялі Двори.