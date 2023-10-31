"Буде інакше": ексдепутат РФ розповів, чи чекають у Кремлі перемоги Трампа на виборах (відео)

За словами російського опозиціонера Іллі Пономарьова, колишньому американському президенту симпатизують люди, як Володимир Путін. При цьому, домовленостей між ними може і не бути.

У листопаді 2024 року в Сполучених Штатах Америки відбудуться вибори президента, де головними претендентами на посаду є нинішній глава держави Джо Байден і його попередник Дональд Трамп. Колишній депутат Держдуми РФ і російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в інтерв'ю Фокусу розповів, чи дійсно Кремль сподівається на перемогу другого.

За його словами, у Росії справді дехто вірить у те, що ймовірна перемога Трампа на майбутніх виборах стане так званою "панацеєю", адже військова допомога для України знизиться.

"Є люди, які кажуть, що для Кремля буде набагато краще Трамп, але я насправді зовсім у цьому не впевнений. Впадати в паніку, що якщо там (у Білому домі, — ред.) буде Трамп, то це катастрофа, я вважаю, не потрібно. Це буде інакше, але якщо ми подивимося на історію, хто перший надав Україні летальну зброю, то це був Трамп", — заявив Ілля Пономарьов.

Окремо колишній депутат Держдуми зазначив, що під час своєї каденції Дональд Трамп вельми агресивно ставився до Росії, але він все ж поважає Володимира Путіна як особистість і "сильного лідера".

"Трампу подобаються такі люди, як Путін, як Кім Чен Ин і всі інші", — продовжив Ілля Пономарьов.

Водночас домовленостей між американським і російським політиками бути не може, тому Кремлю нема на що розраховувати, каже опозиціонер.

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Нагадаємо, 30 жовтня Дональд Трамп заявив, що США не надаватимуть підтримку нікому в Європі в разі нападу Росії. За його словами, у разі його перемоги на виборах не буде надано ні захисту, ні фінансової допомоги.