"Перемир'я не буде на користь": час починати бої на території Росії, — Пономарьов (відео)

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов переконаний, що Легіон "Свобода Росії" має звільнити частину РФ ще до завершення війни. З його слів, нині перемир’я в Україні не вигідне нікому.

Російські національні підрозділи можуть відбити у Кремля частину території та розмістити там новий уряд. Про це у коментарі Фокусу 31 жовтня заявив російський опозиціонер та колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов.

"Врешті решт, я вважаю, "Легіон Свободи" звільнить шматок території РФ, оголосить там новий уряд. І цей уряд буде визнаний Україною, Польщею та іншими країнами світу як новий російський", — сказав він.

Політик наголосив, що проникнення на ворожу територію та початок активних дій там мають розпочатися найближчим часом.

"Це потрібно робити зараз. Бо якщо буде існувати певний мирний договір, то що ми можемо після цього зробити? Це буде просто порушення цієї угоди", — пояснив Пономарьов.

З його слів, загалом перемир’я між Росією та Україною "не буде на користь нікому".

"Спочатку, звичайно, буде якась пауза і можливість відпочити трохи від цієї війни. Але потім війна відновиться з новою силою, бо (Володимир, — ред.) Путін нікуди не дінеться", — припустив російський опозиціонер.

Він підкреслив, що президента РФ підтримують народ та його еліти. Пономарьов переконаний, що Путін презентує укладення миру як очікувану перемогу Росії, а після перепочинку відновить напад на українські території.

Коментар Іллі Пономарьова (про бої на території РФ та перемир'я — з 16:19)

Нагадаємо, у Легіоні "Свобода Росії" заявили, що мета добровольців — повністю змінити владу у РФ. Бійці переконані, що зможуть "взяти Кремль".

Керівник ГУР Кирило Буданов припускав, що рейди іншого угрупування — "Російського добровольчого корпусу" — на території Росії стануть ще масштабнішими.