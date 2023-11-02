Бердянськ відпрацювали, наступний — Крим. Авіація ЗС РФ потерпає від ракет ATACMS, які об'єкти під загрозою

ЗС РФ у терміновому порядку вивозять техніку з окупаційних територій, причина тому — загроза ATACMS. Тепер виліт до точки нанесення ударів з російської території коштуватиме дорожче: більше палива і навантаження на механізми авіатехніки. Фокус дізнався, яких проблем ЗСУ додали загарбникам.

Російські війська бояться ударів американськими балістичними ракетами ATACMS по аеродромах і спішно ховають авіатехніку. Судячи із супутникових знімків, які показав військовий аналітик Брейді Афрік, з тимчасово окупованого Бердянська до Таганрога вже перемістили 21 вертоліт.

Фотографії датовані 30 жовтня. Цього дня Африк писав, що техніку ЗС РФ вивозять із Бердянського аеропорту після ударів ракетами ATACMS 17 жовтня. Крім вертольотів, на знімках представлені великі літаки, транспортні засоби та інше обладнання.

"Ця одна з кількох баз, які використовуються російськими літаками для бомбардувань території України", — зауважив він.

Військове командування РФ перемістило авіацію виключно через ракети ATACMS

На стоянці в Бердянську були вертольоти типів Ка-52 і Мі-8, а майданчик у Таганрозі призначений для посадки модернізованих штурмовиків Су-25СМ3, доповнюють аналітики Defense Express.

Невідомо, як саме росіяни доправили гелікоптери: у разі сильних пошкоджень це зробили наземним транспортом, але якщо техніка ціла, пілоти самі перелетіли до Таганрога. Щойно ударні вертольоти доставлять і відновлять, їх відправлять на інші напрямки фронту для вогневої підтримки окупаційних військ, акцентують увагу експерти.

Аеродром у Таганрозі може стати непоганою базою для ремонту армійської авіації після нових ударів ракетами ATACMS. У російському місті знаходиться авіаремонтний завод, але основна його спеціалізація — ремонт і обслуговування літаків радіолокаційного дозору А-50 і А-50У.

Міська забудова не врятує: як заховати авіацію від ракет ATACMS?

Військове командування РФ наказало перемістити авіацію виключно через влучання ракет ATACMS, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник.

Гелікоптери або винищувачі нереально заховати в міській забудові або в кунгу. Діаметр лопаті вертольота може перевищувати 14 метрів, а літаки з асфальту не злетять. Щойно росіяни почнуть будувати укриття, ЗСУ одразу зрозуміють, куди бити, додав він.

Спектр цілей розшириться: під удари потраплять скупчення техніки, автомобілів з паливом, залізничні вузли, пункти управління і зв'язку. Немає цілей, з якими ATACMS не впораються, пояснює військовий.

Відведення військової техніки — це прекрасна новина для ЗСУ. Російські вертольоти Ка-52 летять із крейсерською швидкістю до 250 км/год і за 15 хвилин подолають відстань 70 км. Тепер їм потрібно витрачати набагато більше часу і мати запас ходу для підльоту до місця удару до півтори години. Усе це сильно навантажить вузли, механізми і самих пілотів, додав Черник.

"У ЗС РФ буде багато проблем з обслуговування техніки, з кожним вильотом якісний потенціал вертольотів падає", — продовжує експерт.

Крим на черзі. Чи дістануть ракети до військових об'єктів РФ на півострові?

Аеродром у Таганрозі для переміщення авіації російські військові вибрали невипадково: ЗСУ не дістануть туди ракетами ATACMS з дальністю ураження до 165 кілометрів. Україна також обіцяла західним партнерам не бити цими снарядами по території РФ, зауважує в бесіді з Фокусом полковник запасу, ексспікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"Ворог тепер ховатиме авіацію в себе. Розмістивши її на тимчасово окупованих територіях, у них додасться чимало клопоту: ЗСУ знають місця і тип техніки. Звісно, перед ударом треба визначити чітку ціль і послабити ворожу ППО. Кожна українська ракета і дрон мають завдавати граничної шкоди", — коментує військовий.

Знищення штурмової авіації кратно зменшують перевагу ЗС РФ на полі бою — з кожним її віддаленням від лінії зіткнення радіус бойового застосування зменшується. Окупантам доведеться витрачати більше палива і запасатися бомбовим навантаженням, що обмежить час на реалізацію завдань, додав він.

На думку Селезньова, Крим стане наступною ціллю для ударів ATACMS. На півострові досить багато військових аеродромів: Джанкой, Бельбек, Гвардійське, Кіровське, Октябрське, Саки, Кача та інші.

"ЗСУ діятимуть ефективніше, якщо, крім касетних, у них з'являться ракети ATACMS з осколково-фугасною частиною і можливістю ураження цілей на відстані до 300 км. Тоді ми без проблем знищимо військові об'єкти в Криму та їхні залишки в інших окупованих районах", — підсумував експерт.

Нагадаємо, за оцінками західних експертів, ЗСУ 30 жовтня могли вдарити ракетами ATACMS по системах ППО ЗС РФ великої дальності на мисі Тарханкут. Російським воєначальникам доведеться думати, як ховати засоби повітряної оборони.

За даними ЗМІ, у січні Україна може отримати ракети ATACMS, які вражають цілі на відстані до 300 кілометрів. Вага бойової частини ракети сягає 100 кілограмів.