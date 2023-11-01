"Немає перешкод": будь-яка країна НАТО може вступити у війну на боці України, — дипломат (відео)

НАТО може вступити у війну, якщо буде мати свої інтереси, або на основі двосторонніх угод. Сьогодні це питання має характер лише політичної волі, вважає політик.

Будь-яка країна НАТО може двостороннім рішенням вступити у війну на боці іншої держави. Для цього необхідна лише політична воля. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав політик, дипломат Роман Безсмертний.

"Якщо говорити про правову основу внутрішньостатутні блоки Північно-атлантичного блоку і міжнародне право, вони необмежені. Кожна з країн НАТО може вступити, як союзник, у війну на боці України", — сказав він.

Романт Безсмертний зауважив, що це питання висвітлювалося в західних ЗМІ ще задовго до війни в Україні — у 2010 році. Тоді всі експерти зійшлися на думці, що статутом НАТО не заборонено, що якась з його країн-учасниць може включитися у війну на боці іншої держави.

"Немає перепон для того, щоб будь-яка країна НАТО могла вступити у війну на боці України. На мою думку, від 2014 року це питання носило характер тільки політичної волі. За виникненні необхідних умов, при забезпеченні їх двостронніми угодами, це може відбутися у будь-який момент", — сказав Роман Безсмертний.

Він додав, що НАТО може вступити у війну, якщо буде мати свої інтереси, або на основі двосторонніх угод.

"Ми говоримо про 5 статтю НАТО, але наведіть мені приклад, щоб вона включалася. Насправді, включення 5 статті — це теж немалий екзамен. Вона писалася, коли в НАТО було 10 держав, а зараз їх понад 30. Але так. чи інакше, мезанізм цей жодного разу не задіювався", — сказав Безсмертний.

Нагадаємо, що у Пентагоні вважають, що після перемоги в Україні російські війська не зупиняться і можуть вторгнутися в країни Балтії. У цьому разі рано чи пізно НАТО очікує пряме зіткнення з Росією.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен спробують переконати Конгрес схвалити допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом.