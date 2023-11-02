"Перевага ворога у 10-15 разів": експерт про те, коли не матиме сенсу утримувати Авдіївку (відео)

Зараз між північним та південними флангами росіян приблизно 10 км на захід від Авдіївки. Вони намагаються це кільце замкнути, для того, щоб оточити українські війська, які там перебувають.

Якщо РФ посилить наступи на Авдіївку і підтягне туди значні сили, то Сили оборони змушені будуть відійти на більш зручні позиції, щоб врятувати життя особового складу. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, російські загарбники вже двома хвилями спробували штурмувати Авдіївку, але обидві ці хвилі Силам оборони вдалося відбити.

"Українське військове керівництво заздалегідь знало, що ворог буде пробувати атакувати Авдіївку і буде це робити з флангів, тому там певним чином посилювали наші можливості. Зараз між північним та південними флангами росіян приблизно 10 км на захід від Авдіївки. Вони намагаються це кільце замкнути, для того, щоб оточити війська, які там перебувають. Поки їм це не вдається. Зараз вони готують 3 хвилю. Підтягують резерви. не з глибини РФ, що дуже важливо, а з лінії фронту, і намагаються поновити чисельність особового складу і техніки, щоб знову наступати", — сказав він.

Олексій Гетьман зазначив, що всі повідомлення росіян про те, що вони контролюють авдіївський терикон чи коксохімічний завод, не відповідають дійсності.

"Ми там тримаємо оборону, але якщо ворог посилить наступальні можливості на цьому напрямку, то ми теж маємо додати наші резерви, щоб утримати наші позиції, або треба буде відходити на більш зручні позиції на захід від Авдіївки, бо утримувати позиції тими засобами і силами, які в нас є 10-15-кратну перевагу ворога немає сенсу, ми просто покрадемо життя наших військовослужбовців", — сказав він.

Нагадаємо, що окупанти жаліються на втрати в Авдіївці, але заявляють, що закріплюються біля коксохіму, контролюють терикон і просунулися за залізницю і атакують в напрямку Степового.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в ЗМІ писали, що ЗС РФ проводять найжорстокіший наступ за всю війну під Авдіївкою.