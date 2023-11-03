Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіня: політолог пояснив, чи вплине це на війну в Україні (відео)

На думку політолога Євгена Магди, надто спрощено вважати, що Джо Байден запропунує Сі Цзіньпіню натиснути на Володимира Путіна, щоб він припинив війну в Україні.

Під час зустрічі президента США Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіня у листопаді місяці цього року, ймовірно, лідери країн будуть говорити про світову матрицю міжнародних відносин. Таку думку 3 листопада висловив директор Інституту світової політики Євген Магда в інтері’ю Фокусу.

За словами політолога, США і Китай сьогодні представляють два табори в багатополярному світі.

"Я думаю, що багато країн не захочуть біполярності, але для Китаю, наприклад, біполярність — це ознака власного впливу. Для Сполучених Штатів біполярність — це звичний процес, тому власне Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки США, відзначив, що саме Китай є суперником на найближче десятиліття", — пояснив Магда.

На його думку, Україна на це дивиться крізь призму російсько-української війни.

"Але Сполучені Штати цю ситуацію сприймають, насамперед, через власну розвідувальну інформацію, власні національні інтереси і вони бачать не тільки прагнення Росії захопити Україну, знищити її незалежність, але й прагнення Китаю бути більш активним в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, більш активно впливати на країни Африки. Вони це сприймають в більш широкому контексті. Тому є про що говорити, є на що звертати увагу і є питання, які потрібно розглядати", — зазначив Євген Магда.

Він зазначив, що великий плив має те, що товарообіг між США і Китаєм наближається до трильйону доларів США, тому це фактор значний і суттєвий для обох держав.

"Відмовитись від економічних відносин зі своїм таким заклятим другом, причому глобального масштабу, і Китаю, і Сполученим Штатам буде достатньо складно. Але Китаю буде важче, тому що його економіка експортоорієнтована", — сказав Магда.

За його словами, буде надто спрощено вважати, що Байден запропунує Сі натиснути на Путіна, щоб він припинив війну в Україні.

"Це трохи не так працює. Але можна говорити про те, що будуть зменшені шанси, що Китай буде допомагати боєприпасами Росії, допомагати будь-якими товарами подвійного призначення. Це — те, чого США прагнуть", зазначив політолог.

Раніше, 2 листопада, повідомлялося, що Китай і США проведуть переговори про контроль над ядерною зброєю. Зустріч відбудеться на тлі виходу РФ із Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. За інформацією журналістів, адміністрація Байдена прагне запобігти дестабілізуючим тристороннім перегонам озброєнь із Пекіном і Москвою.