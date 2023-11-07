Відновлення України: експерт розповів, чи будуть умови для "економічного дива" (відео)

За словами економіста Андрія Длігача, Україна повинна перейти до експортної орієнтації, глибинного перероблювання аграрної та металургійної продукції. Потрібно допомогти українцям фінансово і економічно зростати.

Україна має доволі великий власний потенціал до зростання. Владі необхідно провести судову реформу та економічну лібералізацію. Потрібно допомогти українцям фінансово й економічно зростати. Про це 7 листопада в інтерв'ю Фокусу заявив доктор економічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач.

За словами журналіста Максима Добровольського, світова історія має приклади, коли країни, які постраждали внаслідок війни, змогли швидко та ефективно відновити свою економіку. Економічне диво відбулося на території Німеччини, Італії, Японії. Чи є в Україні умови до такого процесу?

"У багатьох цих див є два рецепти: нові технології й американські гроші. Ось, власне, і є ключ. Не антикорупція, тому що ми знаємо, що Південна Корея — доволі корумпована країна. Не географічне положення. Не якісь дива справжні, що так склалися зірки. Це робота, яка полягає в тому, що потрібно модернізувати промисловість, яка має стати ефективнішою; енергетику, яка також має стати ефективнішою; бізнес-структуру, яка має стати сучаснішою. Сутність того, чим ми займаємося", — зазначив Андрій Длігач.

За словами економіста, наша держава повинна перейти до експортної орієнтації та глибинного перероблювання аграрної та металургійної продукції.

"Все це і буде українським дивом. Але перепони для України для зростання це — незахищеність прав, низький рівень свобод, низька продуктивність праці, низька складність економіки. І все це ми можемо подолати навіть без американських грошей і американських технологій. У нас є свої технології, є і гроші, які ми можемо зібрати по всьому світу", — сказав Длігач.

На його думку, Україна необов’язково має віддати доступ до своїх ресурсів американським корпораціям. Хоча це він не вважає проблемою. Такий крок буде збільшенням можливостей і легким шляхом для отримання фінансового ресурсу.

Влада України повинна провести судову реформу, економічну лібералізацію і допомогти українцям фінансово і економічно зростати. Тобто навчитися отримувати пасивний дохід і вести власний бізнес.

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Нагадаємо, 7 листопада Фокус писав, як держава сприяє працевлаштуванню українців. Державна служба зайнятості, серед іншого, надає послуги з професійного навчання безробітних. За січень — жовтень 2023 року ними скористалося майже 29 тис. зареєстрованих безробітних.